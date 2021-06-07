За три дня в Самарской области поймали 72 нетрезвых водителя

В Самарской области за три дня с 4 по 6 июня сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные рейды и выявили 2900 нарушений в области дорожного движения.
По данным регионального ГУ МВД, с пятницы по воскресенье остановили 72 нетрезвых автомобилиста.
Среди других нарушений: 32 факта управления транспортом без водительских прав; более 430 водителей управляли слишком тонированными автомобилями; более 280 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности; в 66 случаях водители нарушали правила перевозили детей.
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Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.