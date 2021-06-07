Культовый проект Самарской области "ВолгаФест" открывает свои площадки

В понедельник, 7 июня, фестиваль "ВолгаФест", ставший визитной карточкой Самарской области, презентует свои юбилейные площадки. Пятый межрегиональный фестиваль набережных встречает юбилей в обновленном формате: он будет проходить две недели вместо двух дней, у него новая площадка для реализации паблик-арт-программы с уникальным пространством для дискуссий, а также "Фестивальный городок".

"Фестиваль на пляже, на набережной, создан специально для этого пространства, которое каждый год наполняется свежими креативными идеями. Мы - не о гастролях, нам неинтересно привозить театры и каких-то артистов, нам интересно создавать то, что взаимодействует с водой, с песком, с ветром", - комментирует директор фестиваля Михаил Савченко.

"ВолгаФест"-2021 будет проходить с 7 по 20 июня в Самаре на 2-й очереди набережной. "Первая неделя - это как реактивация в легком режиме с одной сцены, а вот с 12 по 20-е - это полномасштабный фестиваль, более 20 площадок каждый день, работа с полудня до 11 вечера", - добавляет Михаил Савченко. Напомним, в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации фестиваль проходил не в начале лета, а под занавес сезона, запланированная же большая юбилейная программа фестиваля была перенесена на 2021 год.

В первую неделю фестиваля с 7 по 11 июня - программа "5 закатов":

7 июня в 21:00, сцена "Волна" - группа "Андерграунд" (Москва);

8 июня в 21:00, сцена "Волна" - Анна Ворфоломеева (Москва);

9 июня в 21:00, сцена "Волна" - группа Tundra Art Ensemble (Санкт-Петербург);

10 июня в 21:00, сцена "Волна" - группа Messer Chups (Санкт-Петербург);

11 июня в 21:00, сцена "Волна" - группа "Артек Электроника" (Москва).

На второй полномасштабной фестивальной неделе ожидаются уникальные мероприятия и событие, претендующее на мировой рекорд: переход Волги по натянутому канату.

12 июня в 12:00 - открытие "Фестивального городка", презентация всероссийского конкурса паблик-арт-объектов "Движение навстречу: Преграды", художественная инсталляция Кристиана Аве (Christian Awe) "Преодолевая границы. Легкость бытия";

13 июня в 20:00 - балет на песке "Шаг навстречу", сочинение выдающегося балетмейстера Ирины Ткаченко, специально созданное для фестиваля "ВолгаФест"-2021;

14 июня в 11:00 - паблик-ток "Зачем мне нужны творческие индустрии?", в 12:30 - кейс-стади "10 прорывных проектов творческих предпринимателей";

15 июня в 17:30 - детский развлекательный проект "Сказки Чижика";

16 июня в 22:00 - самарский поэтический слэм: битва поэтов, где каждый выступает всего три минуты, а победителя выбирают зрители;

17 июня в 18:00 - лекция "По ту сторону техники и города: теория ассамбляжа и технологическая реурбанизация";

18 июня в 19:30 - танц-перформанс "Дотронуться до звезды" в формате лаборатории site-specific, совместная коллаборация трех танц-художниц;

19 июня в 19:00 - кульминация "ВолгаФест-2021": переход мирового лидера слек-лайнеров Фридди Кюне через Волгу по канату длиной 1400 метров на высоте 80 метров над водой;

20 июня в 18:00 - "Волжский заплыв", выставка-конкурс самодельных плавательных средств, в 21:00 - спектакль "Кафе Идиот", лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска"-2016 в номинации "Современный танец/Лучший спектакль".

А также в программе "ВолгаФеста" фестиваль воздушных змеев, маяк из картона, плавучая сцена, баржа-лекторий, шлюпка-кашпо и дискуссии на самые актуальные темы искусств, медиа и общества.

Подробная программа фестиваля доступна по ссылке: http://volgafest.com/, а также в мобильном приложении "ВолгаФест - фестиваль набережных.