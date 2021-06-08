Двое взрослых и ребенок пострадали при ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Богатовском районе

В понедельник, 7 июня, в 23:30 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей - Chery и ВАЗ-2112 и грузовика "КамАЗ" - на 31 км автодороги Богатое - Отрадное в Богатовском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители регионального управления МЧС России уточняют, что в результате ДТП погибших нет, но пострадали три человека: женщина в возрасте около 45 лет, девочка, которой около 7 лет, и мужчина, личность которого устанавливается.

Пострадавшие направлены для обследования в Богатовскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.