Двое взрослых и ребенок пострадали при ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Богатовском районе

В понедельник, 7 июня, в 23:30 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей - Chery и ВАЗ-2112 и грузовика "КамАЗ" - на 31 км автодороги Богатое - Отрадное в Богатовском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители регионального управления МЧС России уточняют, что в результате ДТП погибших нет, но пострадали три человека: женщина в возрасте около 45 лет, девочка, которой около 7 лет, и мужчина, личность которого устанавливается.
Пострадавшие направлены для обследования в Богатовскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!