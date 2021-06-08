Ремонтом дороги и моста через р. Сок в Красноярском районе займется Самаратрансстрой

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который отремонтирует дорогу регионального значения "Урал" - Красный Яр - Городцовка на участке км 0+980 - км 9+205 в Красноярском районе.

По окончании срока подачи заявок на аукцион поступила всего одна заявка - от ООО "Самаратрансстрой". Ее признали соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить свои услуги по начальной цене контракта - за 233,4 млн рублей.

Строительная длина двухполосной автодороги составит 8,24 км. Запланированы земляные работы на площади в 20,7 тыс. кубометров, а также ремонт моста через реку Сок на 147,9 п.м, ремонт моста через овраг - 16,05 п.м.

На ремонтируемом участке планируется установить восемь светофоров. Подрядчик должен завершить работы до 1 ноября 2021 года.