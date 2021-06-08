Под Самарой задержали подозреваемого в нападении с ножом

В Самарской области экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого в нападении с ножом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Во время патрулирования в пос. Стройкерамика Волжского района стражи правопорядка заметили в парке группу из нескольких человек, один мужчина лежал на земле. Как оказалось, лежавший мужчина ранен в шею и истекает кровью. Сотрудники Росгвардии оказали ему первую доврачебную помощь, вызывали медиков и полицию.
Опросив участников событий, росгвардейцы выяснили, что ножевое ранение пострадавшему нанес один из них. 61-летнего подозреваемого задержали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!