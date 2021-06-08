Под Самарой задержали подозреваемого в нападении с ножом

В Самарской области экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого в нападении с ножом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Во время патрулирования в пос. Стройкерамика Волжского района стражи правопорядка заметили в парке группу из нескольких человек, один мужчина лежал на земле. Как оказалось, лежавший мужчина ранен в шею и истекает кровью. Сотрудники Росгвардии оказали ему первую доврачебную помощь, вызывали медиков и полицию.

Опросив участников событий, росгвардейцы выяснили, что ножевое ранение пострадавшему нанес один из них. 61-летнего подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").