ФКР разыграл два лота на капремонт домов на 500 млн рублей

Фонд капитального ремонта разыграл два крупных лота на капремонт 60 многоквартирных домов общей стоимостью более 500 млн рублей.
Начальная цена контракта по первому лоту составляла 206,2 млн рублей. Средства выделяются на капитальный ремонт 27 домов в Самаре, Жигулевске и Тольятти до 30 сентября 2022 года.
На торги заявились две компании - ООО "Стройоптимум", предложившее за свои услуги 204,1 млн руб., и ООО "Агростроймонтаж-2" с суммой в 205,2 млн рублей. Победителем аукциона стала первая компания.
По данным ИАС Seldon.Basis, "Стройоптимум" был зарегистрирован Тольятти в 2018 году, однако через год сменил прописку на краснодарскую. Директором компании выступает Екатерина Жученко. Ей же принадлежит 75% в уставном капитале. Еще 25% контролирует Ирина Лежнева. Выручка компании в 2020 г. составила 345 млн руб., прибыль - 4,3 млн рублей. Только в прошлом году компания получила подрядов от самарского Фонда капремонта на 484 млн рублей. Других госконтрактов в активе компании в прошлом году не было.
Стоимость второго лота, куда включены 33 дома в Тольятти, составила 300,1 млн рублей. Торги выиграло ООО "Стройснаб+". Компания должна выполнить работы до 30 сентября 2023 года.
"Стройснаб+" учреждено в 2016 г. и зарегистрировано в Тольятти. Учредитель и директор - Сергей Тельнов. По итогам прошлого года компания выручила 275,74 млн руб., получив убыток в 6,35 млн рублей. В портфеле ООО за прошлый год - господряды от ФКР на 189 млн рублей.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.