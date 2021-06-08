ФКР разыграл два лота на капремонт домов на 500 млн рублей

Фонд капитального ремонта разыграл два крупных лота на капремонт 60 многоквартирных домов общей стоимостью более 500 млн рублей.

Начальная цена контракта по первому лоту составляла 206,2 млн рублей. Средства выделяются на капитальный ремонт 27 домов в Самаре, Жигулевске и Тольятти до 30 сентября 2022 года.

На торги заявились две компании - ООО "Стройоптимум", предложившее за свои услуги 204,1 млн руб., и ООО "Агростроймонтаж-2" с суммой в 205,2 млн рублей. Победителем аукциона стала первая компания.

По данным ИАС Seldon.Basis, "Стройоптимум" был зарегистрирован Тольятти в 2018 году, однако через год сменил прописку на краснодарскую. Директором компании выступает Екатерина Жученко. Ей же принадлежит 75% в уставном капитале. Еще 25% контролирует Ирина Лежнева. Выручка компании в 2020 г. составила 345 млн руб., прибыль - 4,3 млн рублей. Только в прошлом году компания получила подрядов от самарского Фонда капремонта на 484 млн рублей. Других госконтрактов в активе компании в прошлом году не было.

Стоимость второго лота, куда включены 33 дома в Тольятти, составила 300,1 млн рублей. Торги выиграло ООО "Стройснаб+". Компания должна выполнить работы до 30 сентября 2023 года.

"Стройснаб+" учреждено в 2016 г. и зарегистрировано в Тольятти. Учредитель и директор - Сергей Тельнов. По итогам прошлого года компания выручила 275,74 млн руб., получив убыток в 6,35 млн рублей. В портфеле ООО за прошлый год - господряды от ФКР на 189 млн рублей.