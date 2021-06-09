Ливень в Самарской области вновь побил рекорд по осадкам

В Самарской области 8 июня перекрыт рекорд суточной нормы осадков, сообщает Приволжское УГМС.

На метеостанции в Аглосе зафиксирован суточный максимум в 18,8 мм. Предыдущий рекорд был отмечен в 1985 г. и составлял 17,8 мм.