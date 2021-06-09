Закончено следствие по делу еще одного обвиняемого в покушении на Владимира Сафронова

В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела Вячеслава Курганова, обвиняемого в покушении на убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом (ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ.
По версии следствия, Курганов являлся членом преступного сообщества Сергея Неверова и совершил покушение на убийство одного из членов преступной организации Владимира Сафронова. В марте 2017 г. в Тольятти Вадим Жестков на машине под управлением Вячеслава Курганова подъехал к жертве и в упор расстрелял его. Потерпевший выжил.
После этого Курганов скрылся в Грузии, где его и задержали. В марте 2019 г. мужчину экстрадировали в Россию.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Напомним, ранее приговор за покушение на убийство вынесли Жесткову.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!