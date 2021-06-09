Закончено следствие по делу еще одного обвиняемого в покушении на Владимира Сафронова

В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела Вячеслава Курганова, обвиняемого в покушении на убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом (ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ.

По версии следствия, Курганов являлся членом преступного сообщества Сергея Неверова и совершил покушение на убийство одного из членов преступной организации Владимира Сафронова. В марте 2017 г. в Тольятти Вадим Жестков на машине под управлением Вячеслава Курганова подъехал к жертве и в упор расстрелял его. Потерпевший выжил.

После этого Курганов скрылся в Грузии, где его и задержали. В марте 2019 г. мужчину экстрадировали в Россию.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, ранее приговор за покушение на убийство вынесли Жесткову.