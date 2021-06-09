В Тольятти возбудили уголовное дело из-за недостоверных медосмотров водителей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту оформления медосмотров водителей без теста на алкоголь. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По данным надзорного ведомства, с 16 марта по 14 апреля 2021 г. сотрудница, проводившая предрейсовые медицинские осмотры водителей некоторых организаций, не использовала индикаторы этанола. В результате в журнал осмотра и путевые листы попали недостоверные сведения.
В отношении сотрудницы учреждения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!