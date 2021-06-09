В Тольятти возбудили уголовное дело из-за недостоверных медосмотров водителей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту оформления медосмотров водителей без теста на алкоголь. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, с 16 марта по 14 апреля 2021 г. сотрудница, проводившая предрейсовые медицинские осмотры водителей некоторых организаций, не использовала индикаторы этанола. В результате в журнал осмотра и путевые листы попали недостоверные сведения.

В отношении сотрудницы учреждения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").