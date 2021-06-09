В Сызрани задержали детей, раскладывавших камни на рельсах

В дежурную часть Сызранского линейного отдела транспортной полиции поступило сообщение, что в районе пос. Елизарова в Самарской области машинист грузового поезда увидел детей, которые накладывали посторонние предметы на железнодорожные пути перед грузовым составом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в транспортной полиции Сызрани.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России задержали двух юных правонарушителей 9 и 10 лет, проживающих неподалеку.
Дети рассказали, что раскладывали камни на рельсах из хулиганских побуждений. Также они признались, что это уже не первая их прогулка у железнодорожных путей.
"С подростками и их родителями провели профилактические беседы. В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.