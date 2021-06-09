В Сызрани задержали детей, раскладывавших камни на рельсах

В дежурную часть Сызранского линейного отдела транспортной полиции поступило сообщение, что в районе пос. Елизарова в Самарской области машинист грузового поезда увидел детей, которые накладывали посторонние предметы на железнодорожные пути перед грузовым составом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в транспортной полиции Сызрани.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России задержали двух юных правонарушителей 9 и 10 лет, проживающих неподалеку.

Дети рассказали, что раскладывали камни на рельсах из хулиганских побуждений. Также они признались, что это уже не первая их прогулка у железнодорожных путей.

"С подростками и их родителями провели профилактические беседы. В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.