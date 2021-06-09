Проблемы самарских обманутых дольщиков планируется решить до конца 2023 года

В Самарской области права почти четырех тысяч обманутых дольщиков будут восстановлены до конца 2023 года. Об этом было заявлено в среду, 9 июня, в ходе рабочего совещания, которое провел губернатор Дмитрий Азаров с руководителем федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константином Тимофеевым.

В работе совещания и осмотре наиболее проблемных долевок также приняли участие председатель правительства области Виктор Кудряшов, руководство регионального минстроя и сотрудники прокуратуры Самарской области.

Как отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства, вопросы по восстановлению прав обманутых дольщиков находятся в фокусе постоянного внимания Дмитрия Азарова с первых дней его работы в должности главы региона. С каждым годом растет число завершенных проблемных объектов. Только в прошлом году было найдено решение по 16 объектам - рекордного показателя удалось достичь несмотря на сложный период пандемии. Всего с сентября 2017 г. благодаря системной работе региональной команды из единого реестра проблемных исключены 36 многоквартирных домов, восстановлены права 3790 обманутых дольщиков.

"За последние годы мы добились определенных результато . Крайне важно выдержать такой темп и приложить к этому все усилия, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания. - И здесь вопрос стоит не только по тем объектам, которые уже включены в реестр проблемных, но и по тем, которые сейчас находятся в зоне риска".

Губернатор подчеркнул: огромное значение в решении проблем дольщиков имеют решения, принятые на федеральном уровне по поручению президента РФ Владимира Путина. Одним из таких решений стало создание Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Самарская область начала взаимодействие с фондом одной из первых. Благодаря четкой работе и своевременной подаче заявок на сегодняшний момент в фонд уже переданы 12 домов по восьми адресам в Самаре и Тольятти. Из них 10 объектов будет достроено, а по остальным выплачены денежные компенсации. Также будут приняты решения по передаче фонду еще 12 долгостроев уже в ближайшее время.

"Договоренности по этим объектам уже достигнуты. Без участия федерального фонда сейчас уверенно говорить о решении задачи, поставленной президентом, было бы невозможно. Остались самые сложные, капиталоемкие объекты, которые имеют историю больше 15 лет. И, конечно, подбор инвестора по таким самым проблемным домам был бы очень проблематичным, но здесь плечо подставляет федеральный фонд, - отметил Дмитрий Азаров. - Сегодня с фондом выстраивается абсолютно партнерское, командное взаимодействие: есть наша общая заинтересованность в решении проблем людей в кратчайшие сроки. И я благодарю всю команду за такую погруженность в региональную тематику, за понимание ситуации и оперативное реагирование на наши запросы".

"На мой взгляд, работа в регионе выстроена хорошо, и я рад, что губернатор лично в этом участвует. Мы надеемся, что регион выдержит заданные темпы и проблема обманутых дольщиков будет решена своевременно", - заявил Константин Тимофеев.

Дмитрий Азаров поблагодарил Константина Тимофеева за помощь и содействие в работе по восстановлению прав обманутых дольщиков. "Мы видим, как эффективно решаются вопросы с участием Фонда. Хочу искренне поблагодарить вас, ваших коллег за то взаимодействие, которое сегодня выстроено с нашим регионом. Есть взаимопонимание, оперативность реакции, глубина погружения в проблемы наших дольщиков, - обратился глава региона к руководителю федерального фонда. - Мы благодарны президенту российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение о создании самого Фонда защиты обманутых дольщиков".

Вместе с достройкой проблемных объектов в регионе ведется работа по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков, по вине которых дольщики стали "обманутыми". Большое значение в этом вопросе имеет эффективное взаимодействие региональных, муниципальных властей и прокуратуры Самарской области. Ведомство на постоянной основе привлекает к ответу застройщиков.

"С момента возникновения проблемы возбуждено и расследовалось более 19 уголовных дел в отношении застройщиков, которые не выполнили свои обязательства. Большинство уголовных дел мы закончили, некоторые продолжают расследоваться. Из них 12 направили в суд. По восьми состоялись обвинительные приговоры, виновные лица осуждены к реальным и длительным срокам лишения свободы", - отметил прокурор области Сергей Берижицкий.

Он добавил, что сегодня в производстве находятся три уголовных дела по фактам неправомерного распоряжения денежными средствами граждан, которые вложили свои средства в строительство. Среди потерпевших - более чем 800 человек. Материалы в отношении недобросовестных застройщиков уже в этом году будут направлены в суд. Глава региона поблагодарил ведомство за проделанную работу и продуктивное взаимодействие с правительством региона и муниципалитетами.

Участники совещания также ответили: важно в тесном контакте работать с застройщиками и "сверять часы", чтобы не допустить появления новых долгостроев. "Ставлю задачу, чтобы по текущему году из реестра проблемных было исключено не менее чем восемь объектов", - обратил внимание руководства областного минстроя Дмитрий Азаров.

Во время рабочей поездки вместе с председателем правительства области Виктором Кудряшовым Константин Тимофеев осмотрел несколько долгостроев, решение по которым уже найдено совместно с фондом.

Среди них - шестисекционный многоквартирный жилой комплекс "СК на Московском", расположенный на 18-м километре Московского шоссе, который должны были сдать в 2015 году, но 375 человек до сих пор не получили свои квартиры.

Объект состоит из двух домов, один из которых находится в высокой степени готовности, второй же предстоит построить практически полностью. Благодаря решению фонда первый корпус планируется сдать в 2022 году, второй - к концу 2023 года.

Также первый вице-губернатор и руководитель фонда побывали на площадке недостроя на улице Черемшанской, 160 (418 дольщиков) и Чкалова, 57 (41 дольщик). Объект на Черемшанской планируется достроить к декабрю 2023 года. По объекту на ул. Чкалова прорабатывается вопрос о выплате обманутым дольщикам денежных компенсаций.

Также был осуществлен совместный выезд на объект по адресу: Самара, улицы Садовая и Вилоновская, застройщиком которого являлся ЗАО ИСК "Средневолжскстрой". По данному объекту достигнута договоренность по возобновлению работы по получению решения правительства РФ о финансировании мероприятий по достройке.