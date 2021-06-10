За первую неделю июня клещи укусили 169 самарцев

За первую неделю июня зарегистрировано 169 случаев обращений самарцев в лечебные учреждения по поводу укусов клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Среди детей в возрасте до 17 лет — 53 обращения. Случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

Всего с начала эпидемического сезона 2021 г. на территории области зарегистрировано 1759 случаев, в т. ч. среди детей в возрасте до 17 лет — 603.

Случаи присасывания клеща зарегистрированы в дикой природе - 233 случая, в загородных частных объектах - 534 случая, в парках и лесопарках - 38, в местах массового отдыха - 4, на кладбищах - 83 и в других местах (во дворах, около дома) - 867 случаев.