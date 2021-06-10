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Происшествия

Самарские таможенники пресекли контрабанду магазинов к автомату Калашникова

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Тольятти пытался отправить в Казахстан через транспортную компанию посылку, содержащую сто магазинов к автомату Калашникова емкостью 30 патронов калибра 5,45. В транспортной накладной части оружия были обозначены как "автозапчасти".

Посылка была изъята в фасовочном центре курьерской службы и направлена на экспертизу. Согласно заключению, коробчатые магазины к автоматам АКМ, АКС-74 находятся на снабжении Вооруженных Сил Российской Федерации РФ, относятся к категории "вооружение и военная техника" и запрещены к перемещению через государственную границу РФ.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду товаров, относящихся к иному вооружению).

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что отправитель имеет торговую точку по продаже страйкбольного оружия, амуниции и боевого снаряжения. В рамках уголовного дела у тольяттинца был проведен обыск, в результате сотрудниками таможенных органов изъяты патроны, ружья различных калибров, более чем четыре тысячи корпусов для магазинов к различному оружию и порядка 300 магазинов для АК, а также бронежилеты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

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Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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