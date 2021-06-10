Самарские таможенники пресекли контрабанду магазинов к автомату Калашникова

Житель Тольятти пытался отправить в Казахстан через транспортную компанию посылку, содержащую сто магазинов к автомату Калашникова емкостью 30 патронов калибра 5,45. В транспортной накладной части оружия были обозначены как "автозапчасти".

Посылка была изъята в фасовочном центре курьерской службы и направлена на экспертизу. Согласно заключению, коробчатые магазины к автоматам АКМ, АКС-74 находятся на снабжении Вооруженных Сил Российской Федерации РФ, относятся к категории "вооружение и военная техника" и запрещены к перемещению через государственную границу РФ.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду товаров, относящихся к иному вооружению).

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что отправитель имеет торговую точку по продаже страйкбольного оружия, амуниции и боевого снаряжения. В рамках уголовного дела у тольяттинца был проведен обыск, в результате сотрудниками таможенных органов изъяты патроны, ружья различных калибров, более чем четыре тысячи корпусов для магазинов к различному оружию и порядка 300 магазинов для АК, а также бронежилеты.