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Экология Общество

В Самарской области проходит акция по сохранению родников

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный экологический проект "Родники Самарской области" был запущен год назад, и за это время активисты проделали большую работу по обнаружению источников и благоустройству территории рядом с ними. В этом году акция началась с посещения родников рядом с Новокуйбышевском.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Цель экологического проекта "Родники Самарской области" — привлечь внимание общественности к природным родникам региона, многие из которых находятся в запущенном состоянии, зарастают и иссякают. В экотурах активисты занимаются поиском источников, нанесением их на карты и очисткой близлежащей территории. В проекте принимают участие как волонтеры, так и представители СМИ, крупных компаний, общественных организаций и госорганов. Партнерами проекта выступают и предприятия самарской группы "Роснефти", в том числе Куйбышевский НПЗ.

В прошлом году в рамках проекта волонтёры очистили 15 родников Самарской области. В этом году, накануне Всемирного дня охраны окружающей среды, активисты уже посетили два природных источника в окрестностях Новокуйбышевска. Один из них находится в лесу рядом с селом Семёновка. Сейчас родник заброшен, но его еще можно восстановить — именно этим занялись активисты, расчистившие территорию рядом с ним. Причем этот лесной источник является единственным в границах городского округа Новокуйбышевска.

В Самарской области ведутся и другие работы по сохранению водных ресурсов, в том числе и на крупных предприятиях. Так, на Куйбышевском НПЗ реализуется масштабный проект по реконструкции очистных сооружений, в рамках которого будут внедрены передовые технологии очистки сточной воды, обеспечивающие глубокую биологическую очистку стоков. К тому же на заводе ведутся масштабные работы, направленные на сокращение использования водных ресурсов, и уже есть результаты — за последние пять лет предприятие снизило потребление воды из природных источников почти на 20%. Также ежегодно сотрудники КНПЗ отправляют в плавание тысячи мальков ценных промысловых рыб.

"Очень важно сохранить родники, так как это природные источники питьевой воды. Вода — один из самых значимых ресурсов, в том числе и для работы всех предприятий, поэтому и Куйбышевский НПЗ проводит политику сохранения водных ресурсов", — отметила ведущий инженер-эколог завода Марина Жукова.

Гид потребителя

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