В Самаре возбудили уголовное дело из-за похищения мужчины

В Самаре возбудили уголовное дело по факту похищения 47-летнего мужчины.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, дело возбудили по п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений").

По версии следствия, днем 2 апреля 2021 г. двое самарцев на парковке магазина в Красноглинском районе против воли посадили в салон автомобиля мужчину и увезли в неизвестном направлении.

Сейчас подозреваемые уже задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.