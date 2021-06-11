Проект строительства путепровода в Смышляевке подготовят за 19 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию по реконструкции дороги межмуниципального значения Самара — Бугуруслан — аэропорт Смышляевка со строительством путепровода через железную дорогу на км 0+580.
На торги заявились две компании — ООО "БКН-Проект", предложившее услуги за 19,16 млн рублей и ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" с предложением разработать документацию за 15,7 млн рублей.
По итогам аукциона подрядный контракт будет заключен с компанией "БКН-Проект". Средства поступят из областного бюджета, их планируется освоить в течение двух лет. Победитель торгов должен справиться с заданием до 31 октября 2022 года.
Предположительная протяженность путепровода — 100 погонных метров.
Напомним, реконструкцию планируется осуществить по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 гг.)".
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.