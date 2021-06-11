Проект строительства путепровода в Смышляевке подготовят за 19 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию по реконструкции дороги межмуниципального значения Самара — Бугуруслан — аэропорт Смышляевка со строительством путепровода через железную дорогу на км 0+580.

На торги заявились две компании — ООО "БКН-Проект", предложившее услуги за 19,16 млн рублей и ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" с предложением разработать документацию за 15,7 млн рублей.

По итогам аукциона подрядный контракт будет заключен с компанией "БКН-Проект". Средства поступят из областного бюджета, их планируется освоить в течение двух лет. Победитель торгов должен справиться с заданием до 31 октября 2022 года.

Предположительная протяженность путепровода — 100 погонных метров.

Напомним, реконструкцию планируется осуществить по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 гг.)".