В районе аэропорта "Смышляевка" построят путепровод через железную дорогу

Минтранс Самарской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию по реконструкции дороги межмуниципального значения "Самара-Бугуруслан" - аэропорт "Смышляевка" со строительством путепровода через железную дорогу на км 0+580. Предположительная протяженность путепровода – 100 погонных метров.
На эти цели из региональной казны выделено 19,1 млн рублей. Средства планируется освоить в течение двух лет. В 2021 г. — 6,66 млн рублей, в 2022-м — 12,5 млн рублей.
Подрядчик должен будет разработать проект до 31 октября 20222 года. В соответствии с графиком работ, до 1 ноября 2021 г. нужно будет подготовить инженерные изыскания и разработать проект планировки и межевания территории. До 26 мая 2022 года — разработать первую часть проектной документации, до 31 октября 2022 г. — вторую часть.
Реконструкцию планируется осуществить по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 гг.)".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))