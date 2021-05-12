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Строительство Строительство и недвижимость

В районе аэропорта "Смышляевка" построят путепровод через железную дорогу

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минтранс Самарской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию по реконструкции дороги межмуниципального значения "Самара-Бугуруслан" - аэропорт "Смышляевка" со строительством путепровода через железную дорогу на км 0+580. Предположительная протяженность путепровода – 100 погонных метров.

На эти цели из региональной казны выделено 19,1 млн рублей. Средства планируется освоить в течение двух лет. В 2021 г. — 6,66 млн рублей, в 2022-м — 12,5 млн рублей.

Подрядчик должен будет разработать проект до 31 октября 20222 года. В соответствии с графиком работ, до 1 ноября 2021 г. нужно будет подготовить инженерные изыскания и разработать проект планировки и межевания территории. До 26 мая 2022 года — разработать первую часть проектной документации, до 31 октября 2022 г. — вторую часть.

Реконструкцию планируется осуществить по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 гг.)".

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