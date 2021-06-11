Самарские депутаты подарили детям более 200 книг

Библиотека новой самарской школы № 26 на Пятой просеке в Самаре пополнилась произведениями мировой художественной литературы. Депутаты городской думы Самары передали в учреждение более двух сотен новых книг.

Обучение детей в новой школе на Пятой просеке начнется в сентябре. Пока здание и его территорию готовят к приему учащихся. Несколько недель назад депутаты городской думы Самары вместе с родителями будущих учеников высадили здесь деревья.

В настоящее время формируется библиотечный фонд учреждения. В школе будет три библиотеки — для учебной литературы, для малышей и старшеклассников.

"Учебно-методическими пособиями учреждение в полном объеме обеспечивает министерство образования Самарской области, а фонд художественной литературы мы формируем самостоятельно, — рассказала библиотекарь Наталья Данилочкина. — В фондах школы уже более 6 тыс. современных учебников по всем дисциплинам и несколько сотен художественных книг".

Еще более двухсот разнообразных иллюстрированных изданий передали для учащихся школы городские депутаты. Акцию приурочили ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня — в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В школе депутатов встретили родители и дети, которые с первых минут с неподдельным интересом погрузились в изучение новых книг: стихи, рассказы, сказки, — произведения мировой и отечественной литературы, классических и современных авторов пополнили библиотечный фонд. Особое место в этом списке занимают книги, посвященные теме космоса. Для школы № 26 она имеет особое значение: учреждение будет претендовать на присвоение имени конструктора Дмитрия Козлова, который жил и работал в нашем городе.

Как рассказал председатель гордумы Самары Алексей Дегтев, депутаты приобрели издания за счет собственных средств.

"Книга была, есть и будет главным источником знаний. У каждого из нас в детстве были любимые произведения, поэтому мы выбрали книги исходя из собственных предпочтений. Здесь есть книги для самых маленьких школьников, для учеников среднего и старшего возраста — каждый сможет найти произведение по вкусу. При этом мы придерживались рекомендуемого министерством образования и науки России перечня, который сочетается с учебной программой", — рассказал председатель гордумы.

Как отметил депутат Эдуард Галстян, подобные акции — хороший пример для горожан: "Для нас это уже стало традицией: городские депутаты и ранее приобретали книги в дар другим школам Самары. Передавать печатные издания в школьные библиотеки — прекрасная идея, которая должна стать традицией не только для депутатского корпуса, но и для бизнесменов и всех остальных жителей города".

Директор школы № 26 Анатолий Лазарев поблагодарил депутатов за подарки. Он отметил, что разнообразие художественных книг в библиотеке мотивирует детей к чтению.

"Сегодня книги традиционного формата вытесняются цифровыми технологиями, но "цифра" никогда не заменит печатного издания и атмосферы читального зала. Мы должны воспитывать в детях любовь к чтению, формировать культуру общения с книгой и серьезно подходить к подбору литературных произведений", — уверен руководитель учреждения.

Более подробный материал по этой теме читайте в номере газеты "Волжская коммуна" в следующую среду, 16 июня.