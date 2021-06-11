16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Валерий Князькин: "Ставку мы делаем на благоустройство района" Новый генплан Самары начали согласовывать с федеральным центром Руководители самарских департаментов обнародовали свои доходы за 2020 год Алексей Дегтев рассказал, как будет благоустроена Самара В Тольятти построят дорожные развязки в Подстепках и Приморском

Муниципалитеты Власть и политика

Самарские депутаты подарили детям более 200 книг

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Библиотека новой самарской школы № 26 на Пятой просеке в Самаре пополнилась произведениями мировой художественной литературы. Депутаты городской думы Самары передали в учреждение более двух сотен новых книг.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

Обучение детей в новой школе на Пятой просеке начнется в сентябре. Пока здание и его территорию готовят к приему учащихся. Несколько недель назад депутаты городской думы Самары вместе с родителями будущих учеников высадили здесь деревья.

В настоящее время формируется библиотечный фонд учреждения. В школе будет три библиотеки — для учебной литературы, для малышей и старшеклассников.

"Учебно-методическими пособиями учреждение в полном объеме обеспечивает министерство образования Самарской области, а фонд художественной литературы мы формируем самостоятельно, — рассказала библиотекарь Наталья Данилочкина. — В фондах школы уже более 6 тыс. современных учебников по всем дисциплинам и несколько сотен художественных книг".

Еще более двухсот разнообразных иллюстрированных изданий передали для учащихся школы городские депутаты. Акцию приурочили ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня — в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В школе депутатов встретили родители и дети, которые с первых минут с неподдельным интересом погрузились в изучение новых книг: стихи, рассказы, сказки, — произведения мировой и отечественной литературы, классических и современных авторов пополнили библиотечный фонд. Особое место в этом списке занимают книги, посвященные теме космоса. Для школы № 26 она имеет особое значение: учреждение будет претендовать на присвоение имени конструктора Дмитрия Козлова, который жил и работал в нашем городе.

Как рассказал председатель гордумы Самары Алексей Дегтев, депутаты приобрели издания за счет собственных средств.

"Книга была, есть и будет главным источником знаний. У каждого из нас в детстве были любимые произведения, поэтому мы выбрали книги исходя из собственных предпочтений. Здесь есть книги для самых маленьких школьников, для учеников среднего и старшего возраста — каждый сможет найти произведение по вкусу. При этом мы придерживались рекомендуемого министерством образования и науки России перечня, который сочетается с учебной программой", — рассказал председатель гордумы.

Как отметил депутат Эдуард Галстян, подобные акции — хороший пример для горожан: "Для нас это уже стало традицией: городские депутаты и ранее приобретали книги в дар другим школам Самары. Передавать печатные издания в школьные библиотеки — прекрасная идея, которая должна стать традицией не только для депутатского корпуса, но и для бизнесменов и всех остальных жителей города".

Директор школы № 26 Анатолий Лазарев поблагодарил депутатов за подарки. Он отметил, что разнообразие художественных книг в библиотеке мотивирует детей к чтению.

"Сегодня книги традиционного формата вытесняются цифровыми технологиями, но "цифра" никогда не заменит печатного издания и атмосферы читального зала. Мы должны воспитывать в детях любовь к чтению, формировать культуру общения с книгой и серьезно подходить к подбору литературных произведений", — уверен руководитель учреждения.

Более подробный материал по этой теме читайте в номере газеты "Волжская коммуна" в следующую среду, 16 июня.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4