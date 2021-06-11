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Общество

В Самаре ограничат движение на ул. Магнитогорской

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре временно ограничат движение на ул. Магнитогорской из-за ремонта кабельной линии, сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать с 10:00 15 июня до 18:00 19 июня на участке в районе съезда с ул. Тухачевского.

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