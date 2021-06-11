"Балтика" и "ВкусВилл" установили первый фандомат для приема ПЭТ и алюминия в Самаре

Фандомат будет принимать ПЭТ и алюминиевые банки на переработку и начислять 1 бонус за каждую сданную упаковку на карту лояльности сети. Такой прием тары позволяет популяризировать экоповестку и вовлечь как можно большее число потребителей в процесс сбора вторсырья. Это отвечает целям "Балтики" по сокращению экоследа и согласуется с региональной стратегией по сокращению отходов, направляемых на полигоны.

"Балтика" и "ВкусВилл" запустили пилотный проект по установке фандоматов в 2019 году, став первыми заказчиками российских машин для приема упаковки, производство которых организовала компания Ecoplatform. Сейчас фандоматы проекта стоят в Москве и Санкт-Петербурге, один такой аппарат собирает в среднем 3,5 тыс. бутылок в месяц. Самара стала первым региональным городом, где партнеры установили фандомат проекта.

Сейчас фандомат тестируется, Ecoplatform завершит тест на следующей неделе, с тем чтобы аппарат принимал все виды ПЭТ из-под напитков объемом от 0,25 до 2л и алюминиевые банки.

"Балтика" развивает проект по сбору отходов упаковки на переработку "Принеси пользу своему городу" с 2013 года, самостоятельно исполняя принцип расширенной ответственности производителей и выполняя добровольные обязательства по сокращению экоследа продукции. Компания сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами, способствуя развитию инфраструктуры раздельного сбора и переработки вторсырья. В 2020 году в рамках проекта было собрано и отправлено на вторичное использование 158 000 т ПЭТ, алюминия, стекла и макулатуры, что эквивалентно примерно 50% объема выпускаемой компанией на рынок упаковки и позволило "Балтике" приблизиться к выполнению взятого обязательства — к 2022 году обеспечить сбор и переработку не менее половины объема всей выпускаемой ею на рынок тары, включая 58% ПЭТ.

Наталья Ржевская, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Мы сокращаем углеродный след пива от "поля до бокала", отслеживая СО2-профиль полей с ячменем и используя "зеленое" топливо на пивоварнях, "озеленяя" логистику и холодильное оборудование, строя очистные сооружения и реализуя энергосберегающие технологии, и достигли впечатляющих результатов по снижению экоследа. Но почти 40% нашего углеродного отпечатка приходится на упаковку. И "Балтика", и Carlsberg делают большую работу по сокращению использования упаковочных материалов и внедрению инноваций — например, предложив первую "бумажную" бутылку для пива. Но мы не сможем решить проблему упаковки без поддержки покупателей. Мы благодарны нашим потребителям, которые разделяют ценности компании и возвращают упаковку на переработку. Фандомат для нас — способ привлечь внимание к раздельному сбору и поощрить тех, кто сдает вторсырье".

За каждую сданную в фандомат ПЭТ-бутылку или алюминевую банку "ВкусВилл" начисляет 1 бонус на карту лояльности "Давайте дружить". Расплатиться вырученными за сдачу вторсырья баллами можно за любую покупку в сети.

Собранные через фандомат ПЭТ и алюминий реализуются для дальнейшей переработки партнерам "Балтики" по рециклингу отходов пластика и алюминия в регионе — компаниям "СамПЭТ" и "АЛМЕТ".

Наталья Ржевская, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области — руководитель департамента по обращению с твердыми коммунальными отходами:

"Сбор упаковки через фандоматы — мировая практика, которая будет развиваться и у нас в стране, и в регионе в частности. Конечно, один фандомат не решит задачи построения системы раздельного сбора и инфраструктуры, но позволит привлечь внимание к сбору вторсырья и пересмотреть отношение к отходам упаковки у самих потребителей. Ведь основы раздельного сбора — в понимании того, что большая часть направляемых на полигоны отходов мусором не является, имеет свою ценность, и может быть использована в качестве сырья для производства товаров".

Сокращение объема отходов, направляемых на мусорные полигоны и вовлечение полезных фракций в оборот — одна из целей реформы обращения с отходами, реализуемой в стране и регионе. Вовлечение в процесс производителей и мотивация потребителей — одни из задач, которые реформа решает.

Екатерина Луценко, руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс":

"За два с половиной года мы увеличили долю отходов, поступающих на сортировку, до 39%. В начале 2019-го эта цифра не превышала и 8,6%. Мы идем к тому, чтобы достигнуть 100%. Для этого в регионе ведется активное строительство мусоросортировочных комплексов. Сейчас функционирует уже 8 таких объектов. Мы считаем, что будущее за раздельным сбором. Он позволит улучшить качество отбираемого вторсырья. И, чтобы подготовить население к РСО, ЭкоСтройРесурс ведет большую работу по экопросвещению. У нас есть ряд авторских проектов, которые мы реализуем. Например, проект "ЭкоМобиль" — он ездит по улицам Самары и собирает у населения вторсырье на переработку. А также масштабный проект "Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной", в рамках которого мы работаем с крупнейшими образовательными учреждениями области. Устанавливаем накопители для пластиковых отходов на их территории. Проводим экологические уроки и лекции. Привлекаем молодежь к различным мероприятиям, и формируем новый "экоотряд". Работая над этими направлениями, регоператор, всегда готов поддержать всех, кто заботится об экологии родного края. В том числе инициативы экологически ответственного бизнеса".