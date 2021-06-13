В Самаре домашняя собака погибла, выпрыгнув из авто на ходу и зацепившись поводком за бампер

Накануне, 12 июня, самарские правоохранители в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видеозапись, на которой за машиной по дороге за правым задним бампером волочится собака. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД установили владелицу авто, управлявшую транспортным средством. Ей оказалась 40-летняя жительница Волжского района, занимающаяся разведением собак.

Она рассказала, что около двух лет назад взяла из приюта собаку, пострадавшую в ДТП, выходила ее и утром 12 июня повезла в ветеринарную клинику на стерилизацию. Специальная клетка, стоявшая в багажнике, по неустановленным причинам открылась, собака выпрыгнула из заднего окна автомашины, в котором не было стекла, и зацепилась поводком за бампер.

пресс-служба ГУ МВД

После того, как женщине просигнализировали другие водители, она остановила машину, перенесла собаку в салон и отвезла в ветеринарную клинику, чтобы животному оказали срочную помощь. Ветеринары констатировали смерть пса и оставили труп собаки в медицинском учреждении для утилизации.

Также правоохранители выяснили, что владелицу авто в 2020 г. лишали прав управления транспортным средством за оставление места ДТП, участником которого она являлась. Сейчас ее машина находится на специализированной стоянке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Всех, кто стал очевидцем произошедшего, убедительная просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району по телефону 8(846) 278-25-97, или по телефону 112", — обращаются правоохранители к самарцам.