В Самаре домашняя собака погибла, выпрыгнув из авто на ходу и зацепившись поводком за бампер

Накануне, 12 июня, самарские правоохранители в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видеозапись, на которой за машиной по дороге за правым задним бампером волочится собака. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД установили владелицу авто, управлявшую транспортным средством. Ей оказалась 40-летняя жительница Волжского района, занимающаяся разведением собак.
Она рассказала, что около двух лет назад взяла из приюта собаку, пострадавшую в ДТП, выходила ее и утром 12 июня повезла в ветеринарную клинику на стерилизацию. Специальная клетка, стоявшая в багажнике, по неустановленным причинам открылась, собака выпрыгнула из заднего окна автомашины, в котором не было стекла, и зацепилась поводком за бампер.
После того, как женщине просигнализировали другие водители, она остановила машину, перенесла собаку в салон и отвезла в ветеринарную клинику, чтобы животному оказали срочную помощь. Ветеринары констатировали смерть пса и оставили труп собаки в медицинском учреждении для утилизации.
Также правоохранители выяснили, что владелицу авто в 2020 г. лишали прав управления транспортным средством за оставление места ДТП, участником которого она являлась. Сейчас ее машина находится на специализированной стоянке.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Всех, кто стал очевидцем произошедшего, убедительная просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району по телефону 8(846) 278-25-97, или по телефону 112", — обращаются правоохранители к самарцам.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.