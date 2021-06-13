Пенсионерка из Кинеля незаконно прописала в доме нескольких мигрантов

Полиция Кинеля обнаружила факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, безработная 57-летняя местная жительница с января 2020 года незаконно поставила на миграционный учет четырех иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Кинеле. При этом женщина не собиралась предоставлять мигрантам жилплощадь для проживания.

"Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Женщина признала вину в содеянном в полном объеме, и пояснила, что получила за "услугу" денежное вознаграждение", — отмечается в сообщении.

В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.