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Происшествия

Пенсионерка из Кинеля незаконно прописала в доме нескольких мигрантов

КИНЕЛЬ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Кинеля обнаружила факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, безработная 57-летняя местная жительница с января 2020 года незаконно поставила на миграционный учет четырех иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Кинеле. При этом женщина не собиралась предоставлять мигрантам жилплощадь для проживания.

"Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Женщина признала вину в содеянном в полном объеме, и пояснила, что получила за "услугу" денежное вознаграждение", — отмечается в сообщении.

В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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