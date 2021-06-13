Пенсионерка из Кинеля незаконно прописала в доме нескольких мигрантов

Полиция Кинеля обнаружила факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, безработная 57-летняя местная жительница с января 2020 года незаконно поставила на миграционный учет четырех иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Кинеле. При этом женщина не собиралась предоставлять мигрантам жилплощадь для проживания.
"Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Женщина признала вину в содеянном в полном объеме, и пояснила, что получила за "услугу" денежное вознаграждение", — отмечается в сообщении.
В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.