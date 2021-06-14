Голенков и Комбаров покинули "Крылья Советов"

Нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров завершили свое выступление за команду. У обоих игроков закончились контракты, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Егор Голенков выступал за "Крылья" с 2015 года. Форвард провел за основной состав команды 52 игры, в которых забил 17 мячей. За молодежный состав Егор сыграл 70 матчей и отличился 33 раза. Ранее сообщалось, что Голенков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Дмитрий Комбаров пополнил "Крылья Советов" в 2019-м. Он провел за команду 55 матчей и забил один мяч.