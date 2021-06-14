Голенков и Комбаров покинули "Крылья Советов"

Нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров завершили свое выступление за команду. У обоих игроков закончились контракты, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Егор Голенков выступал за "Крылья" с 2015 года. Форвард провел за основной состав команды 52 игры, в которых забил 17 мячей. За молодежный состав Егор сыграл 70 матчей и отличился 33 раза. Ранее сообщалось, что Голенков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.
Дмитрий Комбаров пополнил "Крылья Советов" в 2019-м. Он провел за команду 55 матчей и забил один мяч.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))