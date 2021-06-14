Анастасия Павлюченкова попала в ТОП-20 WTA

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова преодолела 13 позиций и вышла на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает РИА "Новости".

Павлюченкова на прошлой неделе дошла до финала Открытого чемпионата Франции, уступив в решающем матче чешке Барборе Крейчиковой — 1:6, 6:2, 4:6. Крейчикова, в свою очередь, взлетела на 18 строчек и заняла 15-е место.

А уроженка Тольятти Дарья Касаткина отыграла две строчки и переместилась на 35-ю позицию. Напомним, что она закончила выступление в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2021.