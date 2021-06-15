16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре местный житель сымитировал смерть матери, чтобы получить матпомощь В Жигулевске на автобусной остановке задержали женщину с наркотиками В Тольятти нетрезвый мужчина попал под уголовное дело, попытавшись подкупить полицию 500 рублями Жителя Октябрьска будут судить за кражу и пользование чужой банковской картой Директора тольяттинской фирмы подозревают в сокрытии более 23 млн руб. налогов

Преступления Происшествия

Самарец, хотевший выгодно купить бытовую технику, стал жертвой мошенников

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кировский районный суд Самары для рассмотрения направили уголовное дело 38-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Ранее 36-летний самарец сообщил в полицию, что его знакомый присвоил 20 тыс. руб. под предлогом посредничества в покупке бытовой техники. Потерпевший хотел приобрести робот-пылесос по сниженной цене и обратился к знакомому, который якобы занимался продажей техники через интернет-магазин.

Друг сказал, что необходимо перечислить предоплату 10 тыс. рублей. Через месяц пылесоса все еще не было, но "продавец" снова убедил покупателя перевести аналогичную сумму. После этого покупатель получил трек-номер, который оказался недействительным. В это же время знакомый перестал отвечать на звонки.

Подозреваемого задержали. Он признал вину и пояснил, что потратил деньги на собственные нужды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

Анна Догадина 15 апреля 2021 19:34 В Самаре в подростка стреляли из пневматики

Мальчику 13 лет!

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4