Самарец, хотевший выгодно купить бытовую технику, стал жертвой мошенников

В Кировский районный суд Самары для рассмотрения направили уголовное дело 38-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Ранее 36-летний самарец сообщил в полицию, что его знакомый присвоил 20 тыс. руб. под предлогом посредничества в покупке бытовой техники. Потерпевший хотел приобрести робот-пылесос по сниженной цене и обратился к знакомому, который якобы занимался продажей техники через интернет-магазин.

Друг сказал, что необходимо перечислить предоплату 10 тыс. рублей. Через месяц пылесоса все еще не было, но "продавец" снова убедил покупателя перевести аналогичную сумму. После этого покупатель получил трек-номер, который оказался недействительным. В это же время знакомый перестал отвечать на звонки.

Подозреваемого задержали. Он признал вину и пояснил, что потратил деньги на собственные нужды.