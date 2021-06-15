Самарец, хотевший выгодно купить бытовую технику, стал жертвой мошенников

В Кировский районный суд Самары для рассмотрения направили уголовное дело 38-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Ранее 36-летний самарец сообщил в полицию, что его знакомый присвоил 20 тыс. руб. под предлогом посредничества в покупке бытовой техники. Потерпевший хотел приобрести робот-пылесос по сниженной цене и обратился к знакомому, который якобы занимался продажей техники через интернет-магазин.
Друг сказал, что необходимо перечислить предоплату 10 тыс. рублей. Через месяц пылесоса все еще не было, но "продавец" снова убедил покупателя перевести аналогичную сумму. После этого покупатель получил трек-номер, который оказался недействительным. В это же время знакомый перестал отвечать на звонки.
Подозреваемого задержали. Он признал вину и пояснил, что потратил деньги на собственные нужды.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!