Т Плюс досрочно заменил теплосети под тремя автомагистралями в Самаре

14 июня специалисты Т Плюс закончили перекладку трубопроводов и восстановили благоустройство на трех ключевых дорогах областной столицы. Благодаря слаженной работе технического персонала компании и организационной поддержке г. о. Самара весь комплекс мероприятий по обновлению тепломагистралей удалось выполнить с опережением сроков. Это позитивно отразилось на автомобильном трафике.
Напомним, с 12 по 14 июня для проведения работ на тепловых сетях было приостановлено движение транспорта по улице Печерской с переходом через улицу Авроры, улице Мяги в районе пересечения с улицей Мориса Тореза, а также сужена проезжая часть по проспекту Кирова от перекрестка с улицей Береговой.
Монтаж трубопровода и благоустройство теплоэнергетики завершили к 17.00 14 июня, вместо запланированных 5 утра 15 июня.
На участке по Печерской проводится замена 212 метров теплосети диаметром 500 мм. 25 метров этого отрезка пролегают под оживленной трассой ул. Авроры. На участке работает 19 человек персонала в три смены, привлечено 9 единиц техники.
"На трех ключевых автотранспортных развязках города работы были организованы в круглосуточном режиме с соблюдением всех норм личной безопасности специалистов. С целью повышения надежности мы проложили трубопровод в современной ППУ изоляции, оснащенной системой оперативно-диспетчерского контроля со сроком службы 50 лет", — подчеркнул технический директор-главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
На время ремонтных работ жители города обеспечены горячим водоснабжением по резервным схемам, а там, где отсутствует техническая возможность подачи по существующим коммуникациям, смонтированы временные трубопроводы.
В 2021 году "Т Плюс" продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре. Благодаря переходу на "альткотельную" в эту ремонтную кампанию увеличены темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения города.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.