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ЖКХ и благоустройство Общество

Т Плюс досрочно заменил теплосети под тремя автомагистралями в Самаре

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 июня специалисты Т Плюс закончили перекладку трубопроводов и восстановили благоустройство на трех ключевых дорогах областной столицы. Благодаря слаженной работе технического персонала компании и организационной поддержке г. о. Самара весь комплекс мероприятий по обновлению тепломагистралей удалось выполнить с опережением сроков. Это позитивно отразилось на автомобильном трафике.

Напомним, с 12 по 14 июня для проведения работ на тепловых сетях было приостановлено движение транспорта по улице Печерской с переходом через улицу Авроры, улице Мяги в районе пересечения с улицей Мориса Тореза, а также сужена проезжая часть по проспекту Кирова от перекрестка с улицей Береговой.

Монтаж трубопровода и благоустройство теплоэнергетики завершили к 17.00 14 июня, вместо запланированных 5 утра 15 июня.

На участке по Печерской проводится замена 212 метров теплосети диаметром 500 мм. 25 метров этого отрезка пролегают под оживленной трассой ул. Авроры. На участке работает 19 человек персонала в три смены, привлечено 9 единиц техники.

"На трех ключевых автотранспортных развязках города работы были организованы в круглосуточном режиме с соблюдением всех норм личной безопасности специалистов. С целью повышения надежности мы проложили трубопровод в современной ППУ изоляции, оснащенной системой оперативно-диспетчерского контроля со сроком службы 50 лет", — подчеркнул технический директор-главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

На время ремонтных работ жители города обеспечены горячим водоснабжением по резервным схемам, а там, где отсутствует техническая возможность подачи по существующим коммуникациям, смонтированы временные трубопроводы.

В 2021 году "Т Плюс" продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре. Благодаря переходу на "альткотельную" в эту ремонтную кампанию увеличены темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения города.

Гид потребителя

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