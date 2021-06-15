Гроза, бурлаки, опера: как прошла первая неделя "ВолгаФеста-2021"

С 7 по 20 июня на 2-й очереди самарской набережной проходит "ВолгаФест". Рассказываем, чем удивила зрителей первая неделя фестиваля, какие паблик-арт объекты самые популярные, а какие лекции самые интересные.

"5 закатов": волна ностальгии по советскому прошлому

С 7 по 11 июня главными на "ВолгаФесте" были музыканты. Проект "5 закатов" подразумевал ежевечерние концерты на сцене "Волна" рядом с ЦСК ВВС. В эти дни к зрителям выходили: московский соул-джаз коллектив "Андреграунд"; исполнительница со светлыми песнями, как будто из 60-х, Анна Ворфоломеева; мрачные джазисты Tundra Art Ensemble и представители sovietwave "Артек Электроника".

Но, возможно, самым ожидаемым событием "5 закатов" стало выступление сёрф-рок бэнда Messer Chups, которое в Самаре ждали очень давно. Если попробовать описать их концерт в нескольких словах, то это было, как саундтрек из фильмов Тарантино под советское кино на фоне самарского заката. Для "ВолгаФеста" Messer Chups выбрали программу из мелодий, хорошо известных по поп-культуре, в собственной интерпретации. Музыканты выглядели как идеальная группа рокабилли: лидер группы и гитарист Олег Гитаркин (известный по проекту "Нож для фрау Мюллер"), басистка и вокалистка Светлана Zombierella, — минимум эмоций, больше музыки; и многие их поклонники, пришедшие на концерт, старались соответствовать. Перед сценой, в основном, собиралась публика хорошо знакомая с этой музыкой, случайных зрителей было совсем немного. Большинство гостей "ВолгаФеста" в эти дни предпочитали фланировать по набережной и наблюдать за монтажом Фестивального городка и репетициями хореографических спектаклей. Хотя, как и задумывали организаторы, музыка была слышна на набережной до Маяковского спуска, а многие зрители предпочли слушать концерт с площади Славы.

Основные мероприятия "ВолгаФеста" начались 12 июня. Именно тогда торжественно был поднят флаг над Фестивальным городком — сердцем всего происходящего в эти дни на набережной, открыты павильоны Резиденции Волжских городов, и разрешена работа паблик-арт объектов.

Жизнь Фестивального городка: от бурлаков до Госсовета

Фестивальный городок — пляжное царство со старыми лодками, картонными оркестрами, актерами, художниками, фуд-кортами и лекториями в ржавом корабле и в комфортном Фестивальном клубе.

Специально для зрителей по городку проходит деревянный помост, но чтобы увидеть больше интересного нужно, конечно, пройтись по песку. Сразу на пляже около Первомайского спуска стоит большой шатер — царство Картонии, куда приглашают всех желающих на мастер-классы. Дальше поворот, и с левой стороны расположился фуд-корт, где продают пиццу, фиш-н-чипс, сэндвичи и лимонады, а справа фотозона с кораблями, с которыми можно фотографироваться, но на которые нельзя залезать (волонтеры и организаторы постоянно об этом напоминают). Рядом с лодками стоит часть большого ржавого корабля, в трюме которого периодически проходят лекции. С этой стороны городка есть и маленькая сцена, где под акустическую гитару выступают музыканты. Над деревянной дорожкой натянуты сети, с привязанными синими и зелеными блестящими ленточками, которые также стали любимым объектом для фото, или просто для медитации (многие просто "залипают" на них, когда поднимается ветер).

В центре Фестивального городка находится деревянный амфитеатр с костром, который зажигают ночью. А напротив — главная сцена, которая "подплывает" и "отплывает" от зрителей. Дальше по деревянной дорожке опять различные желтые субмарины для фотографий и Фестивальный клуб, где проводят лекции, посвященные, в основном, полезным культурным практикам и современным технологиям. Здесь 13 июня состоялся Госсовет по культуре, который возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Недалеко — маленькая сцена, где можно услышать, в основном, какие-то этнические мотивы, например, игру на гуслях.

Паблик-арт объекты на пляже: "Стен нет" — деревянный каркас комнаты без стен с лавочками и стульями, "выходящими" за рамки и углы каркаса; самый популярный паблик-арт объект "Выходи из кокона" — подвесные гамаки; "Лодочная мастерская" — здесь можно помочь мастерам в работе над лодкой-долбленкой по старым технологиям; сфотографироваться со старыми телевизорами — на "Корабле надежды"; посмотреть на Волгу с постамента "Вода".

Каждый день берлинский художник Кристиан Аве расписывает подпорную стену набережной. В городке живут "чайки" — люди в белом, которые не разговаривают, бегают или куда-то залезают, бурлаки, тянущие балки и поющие "Дубинушку", девицы в веночках, водящие хороводы и поющие народные песни. Каждый час городок и всю набережную оповещает пароходный гудок.

12 июня на пляжном городке проект "Картония" устроил перформанс "Официальный оркестр Картонии", когда всех желающих "нарядили" в картонные фраки и дали в руки странные инструменты, и предложили вместе сыграть музыку под руководством экстравагантного дирижера. В действе участвовали как дети, так и взрослые.

Каждый вечер в городке зажигали костер и показывали фаер-шоу. Ежедневно (с 13 июня) в 20:00 пространство амфитеатра загораживали волонтеры и артисты перед зрителями рассказывали хореографическую историю "Шаг навстречу", сочиненную балетмейстером Ириной Ткаченко.

12 июня лекционная программа в Фестивальном городке была посвящена, в основном, музыке и танцам, а вечерние три лекции отдали самарским музейщикам — представителям Литературного музея, Третьяковки и галереи "Виктория". Из самых важных гостей в этот день здесь выступал музыкальный редактор шоу "Вечерний Ургант" Сергей Мудрик. В Фестивальном клубе нельзя было пропустить лекцию профессора НИУ ВШЭ Ирины Ильиной об умном городе. Надо отметить, что все лекции, посвященные технологиям, на фестивале ведут спикеры с задачей простым и понятным языком рассказать зрителям об актуальных тенденциях. Поэтом слушать это интересно любому, даже самому далекому от технологий, человеку.

Самым масштабным событием в Фестивальном городке этого дня можно назвать выступление музыкантов Самарского академического театра оперы и балета со сценической кантатой Carmina Burana. Произведение Орфа исполнял хор, облаченный во все белое. На сцене театра музыканты устраивают настоящее представление, которое неоднозначно воспринимается критикой и публикой, но на "ВолгаФесте" все сосредоточилось именно на музыке.

13 июня в Фестивальном городке больше всего зрителей собралось на лекции Армена Арутюнова о фантомной архитектуре Волги. Градозащитник и журналист рассказал о масштабных архитектурных проектах, которые планировалось реализовать в Самаре, и которые по разными причинам так и не появились в нашем городе. Среди них проекты Ярмарочного спуска (площадь Славы), гостиницы "Турист", музея им. Алабина. Музыкальными хедлайнерами вечера стала московская группа SHOO.

14 июня Фестивальный городок, в первую очередь, отличился деловой программой. Помимо Госсовета по культуре, здесь прошли паблик-ток о творческих индустриях и кейс-стади с проектами из разных регионов. Вечернюю программу чуть подкорректировала гроза, и все события начались на час позже, но все-таки состоялись. Зрители увидели выступление Самарского молодежной оркестра, который решил сконцентрироваться на зарубежных поп-хитах, и ожидаемый концерт авторов легендарной "На заре" группы "Альянс". На ветеранов советской новой волны собралась разная публика, а исполнение их главного хита, наверняка, станет очередным символом "ВолгаФеста-2021".

Опыт соседей и тело города

На променаде самой набережной главными были точки: Резиденция Волжских городов (Нижний Новгород, Казань, Саратов, Ульяновск), площадка музея им. Алабина, хореографическая сцена, танцплощадка, сцена "Волна", и маркет еды и сувениров.

В Резиденции Волжских городов главное — это экскурсии и лекции. Экскурсии проходили каждые два часа на протяжении всего дня. Лекции вели заметные культурные деятели из названных городов. К сожалению, из-за насыщенной программы всего фестиваля выступления некоторых важных спикеров остались без должного внимания. Например, лекция Кирилла Маевского совпала по времени с лекцией о городах на Волге от самарских архитекторов Храмовых, авторов проектов павильонов резиденции.

По смысловому наполнению лекции сильно отличались: кто-то рассказывал про свой город и о его специфике, кто-то про свои проекты и индустрию, вписанную в конкретных волжский контекст, а кто-то про градозащитные практики. Например, спикер из Казани Кирилл Маевский, арт-директор Центра современной культуры "Смена", провел встречу, посвященную книгоиздательству и вкусам современной публики. Может быть он планировал рассказать о чем-то другом, но вопросы зрителей вывели его именно на это. А художник из Нижнего Новгорода Артем Филатов посчитал самым главным — рассказать об опыте нижегородских уличных художников в практике защиты городского наследия. Собственно, любая лекция на этих площадках звучит увлекательно. Все спикеры харизматичны и являются ключевыми фигурами культурной жизни своих городов. Следующий цикл лекций состоится уже 19–20 июня. К этому времени на каждом павильоне появится небольшой рисунок местных уличных художников, специально под этот проект. А когда будете проходить мимо каждого павильона, обратите внимание не только на экспозицию фотографий, но и на резную крышу — это план центральных улиц города, которому посвящена резиденция.

Первую музейную площадку открыл музей им. Алабина. Здесь стоит деревянный "клон" здания музея, где висит информация и фотовыставка о важных фактах прошлого региона. Рядом стоят интересные объекты — мешок с зерном (очень важный продукт для экономического развития региона, которому Самара обязана многим), забавный арт-объект, изображающий верблюда из целлофановых пакетов или скотча. А на газоне — несколько старых ванн рядом с зонтиками и книжным шкафом — место, напоминающее о кумысолечебницах, для лучших фотосессий.

Хореографическая площадка на "ВолгаФесте" весьма условна. Танцуют здесь везде: на песке, на променаде, на газонах. Стоит отметить выступление танцевального проекта "Пляски", самарского театра "Скрим" и независимых хореографов Марии Шешуковой (Санкт-Петербург), Сусанны Воюшиной (Архангельск), Юлианны Авраменко (Самара). Например, независимые хореографы представили проект "3 соло", где они свое тело представляли различными территориями Самары — кто-то был "стошкой", кто-то Московским шоссе. Зрители по-разному, но с неизменным любопытством восприняли этот перформанс.

Сцена "Волна" — марафон музыки. Тут выступали московские, петербургские, самарские, бывшие самарские группы. Субъективно хочется отметить концерт московской группы Hodila izba, которая буквально на днях мощно заявила о себе новым альбомом. Это четыре девушки, которые не боятся использовать русскую народную манеру пения, с музыкантами на электрогитаре, ударных и саксофоне.

Никого не удивит, что одной из самых популярных площадок стала ярмарка еды и сувениров. Здесь местные предприниматели соревнуются в креативности — кофейный коктейль "Волжские закаты", плов, бурятские пирожки, плов и так далее.

А в это время не на набережной, но тоже в рамках фестиваля, волонтеры под руководством художника Андрея Сяйлева активно раскрашивают забор ГРЭС во все цвета, выбранные в ходе голосования жителей. Скоро забор станет полосатым, и размер полоски зависит только от количества голосов — абсолютная демократия.

"ВолгаФест -2021" только начал свою работу. Прошли лишь первые выходные. По словам организаторов, все самое интересное еще впереди. Как минимум, все ждут переход канатоходца через Волгу: подробности мероприятия пока не раскрывают. А как максимум, интересных лекционных программ и концертов. В буднии дни "ВолгаФест" продолжает свою работу — Фестивальный городок живет, по Резиденции Волжских городов проводят экскурсии, каждый вечер — концерты и спектакли. Подробную программу можно посмотреть на сайте.