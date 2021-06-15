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Государство и Бизнес Экономическая политика

Иван Пивкин не ответит по долгам "Волгоспецстроя"

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области не стал привлекать к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ЗАО "Волгоспецстрой" министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Также избежали субсидиарной ответственности и другие ответчики: экс-депутат Самарской губернской думы и бывший руководитель общества Алексей Чигенев, бывшая замминистра транспорта Самарской области Людмила Чернова, экс-директоры "Волгоспецстроя" Данил Балялин и Александр Борисов, бухгалтер общества Марина Питько. Требования к ним ООО "СБК Уран" (через третьих лиц подконтрольно Сбербанку России) оценило в 489,4 млн рублей.

Напомним, московская компания пыталась вернуть долг, не погашенный в ходе банкротства генподрядчика строительства Кировского моста - ЗАО "Волгоспецстрой". Истец вменял в вину контролирующим предприятие лицам ряд решений, которые привели к несостоятельности. К таковым "дочка" Сбербанка, в числе прочих, относит чиновников. 

Компания пришла к выводу, что при строительстве моста потенциально мог быть похищен 1 млрд рублей. Однако доказать это не сумела, а суд отказался истребовать необходимые документы у минтранса, протоколы допроса чиновников и конкурсных управляющих.

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