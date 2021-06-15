Иван Пивкин не ответит по долгам "Волгоспецстроя"

Арбитражный суд Самарской области не стал привлекать к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ЗАО "Волгоспецстрой" министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина.
Также избежали субсидиарной ответственности и другие ответчики: экс-депутат Самарской губернской думы и бывший руководитель общества Алексей Чигенев, бывшая замминистра транспорта Самарской области Людмила Чернова, экс-директоры "Волгоспецстроя" Данил Балялин и Александр Борисов, бухгалтер общества Марина Питько. Требования к ним ООО "СБК Уран" (через третьих лиц подконтрольно Сбербанку России) оценило в 489,4 млн рублей.
Напомним, московская компания пыталась вернуть долг, не погашенный в ходе банкротства генподрядчика строительства Кировского моста - ЗАО "Волгоспецстрой". Истец вменял в вину контролирующим предприятие лицам ряд решений, которые привели к несостоятельности. К таковым "дочка" Сбербанка, в числе прочих, относит чиновников.
Компания пришла к выводу, что при строительстве моста потенциально мог быть похищен 1 млрд рублей. Однако доказать это не сумела, а суд отказался истребовать необходимые документы у минтранса, протоколы допроса чиновников и конкурсных управляющих.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html