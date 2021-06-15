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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский Проран освободили от мусора

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Городские службы благоустройства 13 и 14 июня оперативно организовали работу по вывозу мусора с пристани Проран.

Пристань расположена на острове Поджабный, который является частью Самарского внутригородского района. Отдыхающие живут на турбазах, в арендованных домиках, "дикарями" в палатках. Многие оставляют мусор, где придется. Территория каждое лето обрастает несанкционированными свалками.

Этот сезон не стал исключением. В прошедшие выходные в социальных сетях неравнодушные жители снова выложили множество фотографий мусора на Проране. Специалисты Центра управления регионом зафиксировали сообщения и передали сигналы в администрацию Самары.

В июне для отдыхающих установили три контейнерные площадки, с которых вывозится мусор еженедельно с июня по октябрь. Тем не менее, несанкционированные свалки продолжают появляться.

В мае после многочисленных жалоб в соцсетях городские власти организовали на острове субботник с участием экоактивистов — тогда вывезли две сотни мешков с мусором.

Департамент городского хозяйства Самары и сейчас приглашает инициативных жителей организовать уборку на Проране: помощь с инвентарем и вывозом мусора гарантирована. Активным горожанам можно обратиться со своей инициативой в официальные аккаунты администрации Самары и Центра управления регионом в социальных сетях: https://vk.com/samaraadm, https://vk.com/tsur63.

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