Самарский Проран освободили от мусора

Городские службы благоустройства 13 и 14 июня оперативно организовали работу по вывозу мусора с пристани Проран.
Пристань расположена на острове Поджабный, который является частью Самарского внутригородского района. Отдыхающие живут на турбазах, в арендованных домиках, "дикарями" в палатках. Многие оставляют мусор, где придется. Территория каждое лето обрастает несанкционированными свалками.
Этот сезон не стал исключением. В прошедшие выходные в социальных сетях неравнодушные жители снова выложили множество фотографий мусора на Проране. Специалисты Центра управления регионом зафиксировали сообщения и передали сигналы в администрацию Самары.
В июне для отдыхающих установили три контейнерные площадки, с которых вывозится мусор еженедельно с июня по октябрь. Тем не менее, несанкционированные свалки продолжают появляться.
В мае после многочисленных жалоб в соцсетях городские власти организовали на острове субботник с участием экоактивистов — тогда вывезли две сотни мешков с мусором.
Департамент городского хозяйства Самары и сейчас приглашает инициативных жителей организовать уборку на Проране: помощь с инвентарем и вывозом мусора гарантирована. Активным горожанам можно обратиться со своей инициативой в официальные аккаунты администрации Самары и Центра управления регионом в социальных сетях: https://vk.com/samaraadm, https://vk.com/tsur63.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.