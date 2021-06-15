16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области проведут ревизию медицинских учреждений Дмитрий Азаров и Николай Шишкин обсудили вопросы реализации нацпроектов в регионе Самаре заявили о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 "BasketNights" В День России на самарской набережной проходит квест "Страна победителей"

Губернатор Власть и политика

В Самарской области проведут ревизию медицинских учреждений

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 15 июня, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции губернатор Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения провести ревизию медицинских учреждений, проработать план развертывания коечного фонда по всем больницам региона.

Это связано с тем, что в ряде регионов РФ ситуация развивается не самым благоприятным образом. 

"Мы должны готовиться к худшему развитию сценария. Необходимо продумать план развертывания и перевода коечного фонда с наименьшими потерями качества предоставления медицинских услуг в первую очередь для людей с хроническим заболеваниями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими, представляющими наибольшую угрозу", — отметил глава региона.

О готовности медицинских учреждений региона к приему и оказанию медицинской помощи лицам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"Учитывая усугубление ситуации в других регионах, по поручению губернатора Самарской области начата ревизия всех 7 тыс. коек, которые работали в системе оказания помощи, оценка их готовности и "дорожная карта" по их возвращению в режим ковидного госпиталя при необходимости", — отметил министр.

Губернатор поставил задачу создать в каждом лечебном учреждении комиссию по проверке готовности медицинского оборудования, запасов кислорода и лекарственных препаратов, провести тестирование ИВЛ, всей диагностической аппаратуры.

"Чтобы мы с вами не работали в авральном режиме, в котором сегодня вынуждены работать некоторые субъекты, у нас должны быть значительные запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты", — подчеркнул глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4