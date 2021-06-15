В Самарской области проведут ревизию медицинских учреждений

Во вторник, 15 июня, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции губернатор Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения провести ревизию медицинских учреждений, проработать план развертывания коечного фонда по всем больницам региона.
Это связано с тем, что в ряде регионов РФ ситуация развивается не самым благоприятным образом.
"Мы должны готовиться к худшему развитию сценария. Необходимо продумать план развертывания и перевода коечного фонда с наименьшими потерями качества предоставления медицинских услуг в первую очередь для людей с хроническим заболеваниями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими, представляющими наибольшую угрозу", — отметил глава региона.
О готовности медицинских учреждений региона к приему и оказанию медицинской помощи лицам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
"Учитывая усугубление ситуации в других регионах, по поручению губернатора Самарской области начата ревизия всех 7 тыс. коек, которые работали в системе оказания помощи, оценка их готовности и "дорожная карта" по их возвращению в режим ковидного госпиталя при необходимости", — отметил министр.
Губернатор поставил задачу создать в каждом лечебном учреждении комиссию по проверке готовности медицинского оборудования, запасов кислорода и лекарственных препаратов, провести тестирование ИВЛ, всей диагностической аппаратуры.
"Чтобы мы с вами не работали в авральном режиме, в котором сегодня вынуждены работать некоторые субъекты, у нас должны быть значительные запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты", — подчеркнул глава региона.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!