Самарец, вовлекший подростка в кражу, предстанет перед судом

В Самаре следователи закончили расследование уголовного дела 28-летнего уроженца Ульяновской области, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях, в том числе покушении на убийство.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, мужчину обвиняют по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище"), ч. 4 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение взрывных устройств").

По версии следствия, в апреле 2020 г. мужчина уговорил несовершеннолетнего знакомого поучаствовать в краже. Пока обвиняемый влез в чужую квартиру, юный соучастник должен был следить за обстановкой и предупредить о появлении посторонних. В результате преступления был нанесен ущерб более 30 тыс. рублей.

В октябре 2020 г. самарец выпивал во дворе на ул. Теннисной и поссорился с местным жителем. Во время конфликта обвиняемый бросил в ноги оппоненту заранее приобретенное взрывное устройство. Потерпевший не пострадал, но был поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.