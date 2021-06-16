Самарец, вовлекший подростка в кражу, предстанет перед судом

В Самаре следователи закончили расследование уголовного дела 28-летнего уроженца Ульяновской области, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях, в том числе покушении на убийство.
По данным СУ СК РФ по Самарской области, мужчину обвиняют по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище"), ч. 4 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение взрывных устройств").
По версии следствия, в апреле 2020 г. мужчина уговорил несовершеннолетнего знакомого поучаствовать в краже. Пока обвиняемый влез в чужую квартиру, юный соучастник должен был следить за обстановкой и предупредить о появлении посторонних. В результате преступления был нанесен ущерб более 30 тыс. рублей.
В октябре 2020 г. самарец выпивал во дворе на ул. Теннисной и поссорился с местным жителем. Во время конфликта обвиняемый бросил в ноги оппоненту заранее приобретенное взрывное устройство. Потерпевший не пострадал, но был поврежден припаркованный рядом автомобиль.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!