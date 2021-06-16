В Самарской области поймали водителя грузовика с поддельными документами

В Жигулевске Самарской области правоохранители задержали 45-летнего мужчину с поддельным водительским удостоверением, сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции на трассе М-5 остановили МАЗ за нарушение ПДД. Управлял грузовиком житель Таганрога. При проверке документов выяснилось, что его водительское удостоверение поддельное. Мужчина рассказал, что купил документ по объявлению в Интернете.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Оборот поддельных документов").