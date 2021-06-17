Около 2,5 тыс. жителей региона в 2021 г. пройдут профобучение благодаря нацпроекту "Демография"

Третий год подряд реализация национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, дает бесплатную возможность безработным и занятым людям старшего поколения повышать уровень своих компетенций, обучаться новым или смежным профессиям, востребованным региональным рынком труда.
Вопросу профессионального совершенствования работающей части населения, а также тех, кто хочет возобновить свою трудовую деятельность, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание.
В 2021 году могут пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование следующие категории граждан: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан, лица в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Всего в регионе планируется обучить около 2500 человек.
Обучение организуется федеральными операторами: АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский государственный университет", ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ" с привлечением образовательных организаций Самарской области.
По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, в прошлом году обучение осуществлялось как по рабочим профессиям (машинист насосной установки, охранник, сварщик дуговой сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования), так и по специальностям служащих: бухгалтер, специалист по работе с семьей, специалист по социальной работе, информационные технологии и другим.
Для участия в мероприятии в этом году необходимо подать заявку на портале "Работа в России" (trudvsem.ru), выбрав направление обучения и образовательную организацию.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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