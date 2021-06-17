Мотоциклист пострадал в ДТП на пр. Кирова в Самаре

В среду, 16 июня, в 21:00, напротив дома № 330а по пр. Кирова в Самаре столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии пострадал мотоциклист. Его госпитализировали.
По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!