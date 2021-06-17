Мотоциклист пострадал в ДТП на пр. Кирова в Самаре

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В среду, 16 июня, в 21:00, напротив дома № 330а по пр. Кирова в Самаре столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.