В Самаре обсудили вопросы национальной безопасности и экологии

16 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел выездное совещание в Самаре по актуальным вопросам национальной безопасности в Самарской области.

Особое внимание было уделено улучшению экологической ситуации. Перед началом встречи он познакомился с экопроектами, реализованными на территории региона. Особый интерес вызвал Экомобиль ГК "ЭкоВоз", который на протяжении 5 лет обслуживает Тольятти и с февраля этого года запущен в Самаре, и комплекс по переработке отходов, представленный выставкой "Вторая жизнь отходов" и наглядно показавший все стадии переработки отходов.