В Самаре обсудили вопросы национальной безопасности и экологии

16 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел выездное совещание в Самаре по актуальным вопросам национальной безопасности в Самарской области.
Особое внимание было уделено улучшению экологической ситуации. Перед началом встречи он познакомился с экопроектами, реализованными на территории региона. Особый интерес вызвал Экомобиль ГК "ЭкоВоз", который на протяжении 5 лет обслуживает Тольятти и с февраля этого года запущен в Самаре, и комплекс по переработке отходов, представленный выставкой "Вторая жизнь отходов" и наглядно показавший все стадии переработки отходов.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные