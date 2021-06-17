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Экология Общество

В Самаре обсудили вопросы национальной безопасности и экологии

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел выездное совещание в Самаре по актуальным вопросам национальной безопасности в Самарской области.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Особое внимание было уделено улучшению экологической ситуации. Перед началом встречи он познакомился с экопроектами, реализованными на территории региона. Особый интерес вызвал Экомобиль ГК "ЭкоВоз", который на протяжении 5 лет обслуживает Тольятти и с февраля этого года запущен в Самаре, и комплекс по переработке отходов, представленный выставкой "Вторая жизнь отходов" и наглядно показавший все стадии переработки отходов.

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Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

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