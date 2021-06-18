ФАС оштрафовала "Газпром межрегионгаз Самара" на 560 тыс. рублей

В среду, 16 июня, Самарское УФАС вынесло постановление о наложении административного штрафа на сумму 562,5 тыс. рублей в отношении ООО "Газпром межрегионгаз Самара". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в марте 2021 г. антимонопольщики уличили компанию в нарушении ФЗ "О защите конкуренции" и злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

С жалобой в ФАС на действия "Газпром межрегионгаз Самара" обратились четыре компании ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", ООО "Самараоблгаз-сервис" и ОАО "Сызраньгаз".

Проверка показала, что ООО допустило ряд нарушений на рынке поставки природного газа по газораспределительной системе населению. В частности, учет газа осуществлялся с игнорированием действующего законодательства, что ущемило интересы указанных компаний, создало угрозу надежной и безопасной транспортировке топлива и могло ущемить интересы населения Самарской области.

Также в адрес органа госрегулирования была представлена информация о планируемых объемах транспортировки топлива на 2019 г., что могло повлечь необоснованное установление тарифа на природный газ, ущемило интересы четырех обратившихся в ФАС компаний и могло ущемить интересы населения региона.

"Газпром межрегионгаз Самара" не производил систематическую оплату услуг по транспортировке топлива указанным компаниям, а при оформлении первичной документации, предусмотренной договорами с ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", была нарушена процедура оформления. К тому же, с августа по декабрь компания необоснованно уклонялась от ежемесячного подписания актов с этими компаниями.

В числе других нарушений — необоснованное уклонение в те же даты от подписания актов с указанием объема фактически оказанных услуг по транспортировке газа с ООО "Самараоблгаз-сервис" и неправомерное невключение данных об объемах оказанных услуг по транспортировке газа населению ОАО "Сызраньгаз" (с января по декабрь 2019 г.), которое привело к неправильному формированию актов оказанных услуг.

Кроме прочего, обнаружено отнесение потерь газа на финансовый результат указанных компаний посредством расчета потерь газа способом, не предусмотренным действующим законодательством.

ФАС выдала предписание прекратить нарушения закона "О защите конкуренции", а в отношении ООО и должностного лица возбудила административное дело. Теперь компания должна заплатить более 500 тыс. рублей штрафа.