В региональном центре "Мой бизнес" начала работу "Налоговая школа"

Представители малого и среднего бизнеса теперь смогут получить ответы на свои вопросы в области регистрации бизнеса, налогообложения, изменений в действующем законодательстве, использования электронных сервисов Федеральной налоговой службы. В четверг, 17 июня, на площадке регионального центра "Мой бизнес" стартовала работа "Налоговой школы" - серия встреч предпринимателей и экспертов регионального Управления ФНС России.
Первое мероприятие было посвящено актуальным темам налогообложения. Оно прошло в формате индивидуальных консультаций.
"Региональный центр "Мой бизнес" становится настоящим "домом предпринимателя". Спектр услуг и возможностей, который здесь предоставляется, с каждым днем становится все шире. Теперь предприниматели могут получить ответы на все волнующие их вопросы напрямую от экспертов управления налоговой службы. Призываю всех предпринимателей следить за анонсами предстоящих событий центра на сайте mybiz63.ru и активно использовать все существующие меры господдержки", - обратился к представителям малого и среднего бизнеса министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
На первой встрече на вопросы предпринимателей и самозанятых ответил заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Роман Бодров. По его словам, уже первая встреча в рамках "налоговой школы" показала востребованность такого формата взаимодействия с предпринимателями. "Представители бизнеса не всегда имеют возможность оперативно отследить изменения в законодательстве, типовых формах устава, договоров. Участники встреч, которые стартовали на площадке центра "Мой бизнес", смогут адресовать руководящему составу управления те вопросы, на которые они не нашли ответа. Мы готовы давать им разъяснения в рамках "Налоговой школы" и, анализируя тематику обращений предпринимателей, будем совершенствовать нашу информационную работу", - отметил Роман Бодров.
В дальнейшем встречи представителей бизнес-сообщества с сотрудниками управления планируется проводить еженедельно - по четвергам с 9:00 до 12:00. Анонсы и тематика следующих мероприятий будут публиковаться на сайте mybiz63.ru.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html