Фигурантам дела полицейских-тыловиков запросили реальные сроки заключения и большие штрафы

В Советском районном суде Самары прошли прения по делу обвиняемых в коррупции полицейских-тыловиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Среди обвиняемых два майора внутренней службы: начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин, а также подполковник Дмитрий Котов, экс-начальник управления по вопросам миграции.

Напомним, по версии следствия, в начале 2020 г. Дмитрий Котов попытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Переговоры вели через посредника Шаталова, который задействовал своего заместителя Москвитина. Последний "накрутил" комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова, который привел "клиента".

В результате с выгодоприобретателя запросили 500 тыс. рублей. Но в ФСБ попало заявление о готовящемся преступлении, и деньги передавали уже под присмотром компетентных органов.

Больше всего эпизодов обвинения у Максима Шаталова. Следствие считает, что он подделал акт приемки 19,3 т сухого собачьего корма по госвоензаказу, где поставщик не выполнил всех условий контракта, но деньги получил. В результате полицейских ищеек обделили минеральными веществами и прочими необходимыми элементами для здорового питания. По этому эпизоду обвинения майор раскаялся, заявив, что пошел на это не корысти ради, а из-за соблюдения сроков расходования бюджетных средств.

Также, по версии следствия, Шаталову придется отвечать за 400 тыс. руб., полученные в виде "отката" по госконтракту, заключенному в конце 2018 г. на уборку территорий вокруг учреждений региональной полиции. Но надо отметить, что майор, как считают следователи, поделился этими деньгами с двумя подчиненными, которым выдал по 100 тыс. рублей.

Шаталову, кроме того, вменяют получение 50 тыс. руб. от похвистневского предпринимателя за заключение контракта на утилизацию госномеров автомобилей и прием черного и цветного металлолома.

Сейчас процесс, который ведет председатель Советского райсуда Денис Лазарев, вышел на завершающую стадию. Уже закончились прения. На них представитель гособвинения просил признать Шаталова виновным в двух фактах получения взяток (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и назначить ему по совокупности преступлений девять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 7 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на девять лет.

Гособвинитель просил признать Александра Москвитина виновным в посредничестве во взяточничестве (п "а" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и назначить ему по совокупности преступлений шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,5 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распределительных полномочий на четыре года.

Дмитрия Котова обвинитель просил признать виновным в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30 п "в" ч. 5 ст 290 УК РФ)и назначить ему семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распределительных полномочий на шесть лет.

Каков будет приговор, станет известно позже. 17 июня суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.