В Самаре начался суд по делу полицейских-тыловиков

Во вторник, 2 марта, в Советском районном суде началось судебное следствие по делу сотрудников регионального ГУ МВД, обвиняемых в коррупции. На скамье подсудимых двое майоров внутренней службы - начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максим Шаталов и его зам Александр Москвитин, а также подполковник Дмитрий Котов — экс-начальник управления по вопросам миграции.

Последнему предварительное следствие вменило покушение на получении взятки в крупном размере, но обвиняемый пока не определился признавать ему себя виновным или не признавать. По его словам, решение на этот счет он примет после ознакомления с доказательствами и показаниями свидетелей.

Котов был арестован в конце марта прошлого года, в то время как его подельники сидели за решеткой уже с 20 февраля.

Котов с Шаталовым и сейчас находятся под стражей. Москвитин же с мая прошлого года был переведен под домашний арест - он полностью признал свою вину в посредничестве при передаче взяток и раскаялся.

Напомним, по версии следствия, в начале 2020 г. Дмитрий Котов попытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Переговоры велись через посредника Шаталова, который в свою очередь задействовал свое заместителя Москвитина. Последний "накрутил" свои комиссионные и позаботился о доле сослуживцу Павлу Литвинову, который привел "клиента".

В результате с выгодоприобретателя запросили уже 500 тыс. рублей. Но в УФСБ поступило заявление о готовящемся преступлении, и деньги передавались полицейским уже под присмотром компетентных органов.

Больше всего эпизодов обвинения у Максима Шаталова. Следствие считает, что он подделал акт приемки 19,3 тонн сухого собачьего корма по госвоензаказу, где поставщик не выполнил всех условий контракта, а деньги тем не менее получил. В результате полицейских ищеек обделили минеральными веществами и прочих необходимыми элементами для здорового питания. По этому эпизоду обвинения майор раскаялся, заявив, что пошел на этот шаг не корысти ради, а из-за соблюдения сроков расходования бюджетных средств.

Также Шаталову придется отвечать за 400 тыс. руб., полученных в виде отката по госконтракту, заключенному в конце 2018 г. на уборку территорий вокруг учреждений региональной полиции. Но надо отметить, что майор поделился этими деньгами с двумя подчиненными, которым выдал по 100 тыс. рублей.

Шаталову кроме того вменяют получение 50 тыс. руб. от похвистневского предпринимателя за заключение с ним контракта на утилизацию госномеров автомобилей и прием черного и цветного металлолома.