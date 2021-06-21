АвтоВАЗ запустит сборку Lada и Renault в Узбекистане в течение года

АвтоВАЗ запустит сборку из машинокомпонентов Lada и Renault в Узбекистане в течение 12 месяцев, сообщает tass.ru со ссылкой на президента автозавода Николя Моря.
"Разумный способ, как развивать свое присутствие на этом рынке, — это работать с локальным партнером, который бы осуществлял сборку из машинокомплектов. У нас есть такой локальный партнер. И мы запустим такого рода операции по сборке там (в Узбекистане) локально, — сначала это будут модели Lada, затем это будут модели Renault, — в ближайшие 12 месяцев", — заявил он.
По словам Мора, доля рынка в Узбекистане будет оставаться достаточно небольшой "в связи с все еще присутствием и работой UzAuto на местном рынке".
В сферу интересов экспортной деятельности российского автопроизводителя также входят Африка и Средний Восток.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.