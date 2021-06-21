АвтоВАЗ запустит сборку Lada и Renault в Узбекистане в течение года

АвтоВАЗ запустит сборку из машинокомпонентов Lada и Renault в Узбекистане в течение 12 месяцев, сообщает tass.ru со ссылкой на президента автозавода Николя Моря.

"Разумный способ, как развивать свое присутствие на этом рынке, — это работать с локальным партнером, который бы осуществлял сборку из машинокомплектов. У нас есть такой локальный партнер. И мы запустим такого рода операции по сборке там (в Узбекистане) локально, — сначала это будут модели Lada, затем это будут модели Renault, — в ближайшие 12 месяцев", — заявил он.

По словам Мора, доля рынка в Узбекистане будет оставаться достаточно небольшой "в связи с все еще присутствием и работой UzAuto на местном рынке".

В сферу интересов экспортной деятельности российского автопроизводителя также входят Африка и Средний Восток.