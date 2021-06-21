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Происшествия

В Самаре неизвестные слили мазут в городскую канализацию

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтепродукты были обнаружены в одном из колодцев в Куйбышевском районе Самары. Преступные действия ставят под серьезную угрозу экологическое благополучие Волги, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

В июне 2021 года в Куйбышевском районе Самары, на одной из баз, расположенных по ул. Утёвской, специалисты "РКС-Самара" обнаружили в канализационных колодцах мазут.

"Это грубейшее нарушение эксплуатации городской системы водоотведения", - отмечается в сообщении.

Как отметили представители компании, в последнее время участились случаи, когда организации сливают в городскую канализацию неочищенные промышленные отходы - нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ). От попадания таких веществ нарушается весь технологический цикл очистки стоков.

"Сильнее всего страдает активный ил - микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности очищают сточные воды на этапе биологической очистки, - поясняют специалисты. - После незаконных сбросов поведение и структура микроорганизмов меняются, они раздуваются, перестают образовывать колонии, начинают "бродяжничать". И, главное, они не могут выполнять свою главную функцию - биологическую очистку стоков".

Нарушители - предприятия и частные лица - выявляются, им выставляют счета за негативное воздействие на систему водоотведения города и направляют документы в правоохранительные и природоохранные органы. Специалисты "РКС-Самара" предупреждают: штрафы за слив нефтепродуктов или поверхностно-активных веществ в общегородскую канализацию могут достигать нескольких миллионов рублей.

Гид потребителя

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

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Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

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