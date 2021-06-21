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Автопром Машиностроение

Новые автомобили АвтоВАЗа будут представлены в более высоком ценовом сегменте

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Модельный ряд Lada планируется обновить до 2026 года. Бренд Lada выйдет в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Николя Мора.

"С 2023 г. по 2026 г. мы будем выходить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели", — сообщил он.

 

"Чтобы поддержать этот план, это обновление модельного ряда, мы сейчас проводим глубокую модернизацию своих производственных площадок. Это касается производства в Тольятти и в Ижевске, но также это касается и обновления, и модернизации нашей инжиниринговой базы", - добавил Мор.

Бренд Lada выйдет в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет. "И вот эти модели они выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada.<…> Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене", - рассказал он.

Президент Автоваза добавил, что первым этапом станет выход цен на уровень от 1 млн руб., вторым - от 1,2 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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