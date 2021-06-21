Новые автомобили АвтоВАЗа будут представлены в более высоком ценовом сегменте

Модельный ряд Lada планируется обновить до 2026 года. Бренд Lada выйдет в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Николя Мора.

"С 2023 г. по 2026 г. мы будем выходить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели", — сообщил он.

"Чтобы поддержать этот план, это обновление модельного ряда, мы сейчас проводим глубокую модернизацию своих производственных площадок. Это касается производства в Тольятти и в Ижевске, но также это касается и обновления, и модернизации нашей инжиниринговой базы", - добавил Мор.

Бренд Lada выйдет в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет. "И вот эти модели они выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada.<…> Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене", - рассказал он.

Президент Автоваза добавил, что первым этапом станет выход цен на уровень от 1 млн руб., вторым - от 1,2 млн рублей.