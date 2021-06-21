Открытие завода Faurecia в ОЭЗ "Тольятти" состоится 24 июня

Официальное открытие нового предприятия компании Faurecia в особой экономической зоне "Тольятти" состоится 24 июня 2021 года, сообщает пресс-служба Faurecia Russia. В церемонии открытия примут участие представители правительства Самарской области, городские власти Тольятти, руководство АВТОВАЗа.

Напомним, завод по выпуску автомобильных сидений станет самым крупным российским предприятием компании. Новая производственная площадка на территории ОЭЗ "Тольятти" построена в соответствии с самыми передовыми европейскими стандартами. На производстве внедрены новые для российской автокомпонентной отрасли технологии. В настоящее время завод работает в тестовом режиме.

Общий объем вложений компании Faurecia в новое производство составил более 410 млн рублей. Решение о развитии бизнеса по производству сидений было принято руководством компании в связи с получением новых заказов от автопроизводителей, что уже в ближайшее время потребует значительного увеличения объемов выпуска продукции и загрузит производственные мощности на годы вперед.

Как отметил вице-президент Faurecia Russia Лукаш Бабущка, строительство инновационного предприятия в Тольятти стало важным этапом в развитии компании: "Лично для меня это не просто одна из бизнес-инициатив Faurecia Russia — это этап развития, который уже стал важной вехой в истории компании, города Тольятти и Самарской области. Из завода сидений FAS Тольятти становится центром внедрения решений для наших клиентов. Не секрет, что их ожидания и потребности растут день ото дня".

Ключевым потребителем продукции нового предприятия является АВТОВАЗ. Кроме того, изделия будут поставляться для других автомобильных заводов на территории России, а в дальнейшем планируется отправка продукции на экспорт.