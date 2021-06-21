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Экономика и бизнес

Открытие завода Faurecia в ОЭЗ "Тольятти" состоится 24 июня

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Официальное открытие нового предприятия компании Faurecia в особой экономической зоне "Тольятти" состоится 24 июня 2021 года, сообщает пресс-служба Faurecia Russia. В церемонии открытия примут участие представители правительства Самарской области, городские власти Тольятти, руководство АВТОВАЗа.

Фото: предоставлено компанией Faurecia

Напомним, завод по выпуску автомобильных сидений станет самым крупным российским предприятием компании. Новая производственная площадка на территории ОЭЗ "Тольятти" построена в соответствии с самыми передовыми европейскими стандартами. На производстве внедрены новые для российской автокомпонентной отрасли технологии. В настоящее время завод работает в тестовом режиме.

Общий объем вложений компании Faurecia в новое производство составил более 410 млн рублей. Решение о развитии бизнеса по производству сидений было принято руководством компании в связи с получением новых заказов от автопроизводителей, что уже в ближайшее время потребует значительного увеличения объемов выпуска продукции и загрузит производственные мощности на годы вперед.

Как отметил вице-президент Faurecia Russia Лукаш Бабущка, строительство инновационного предприятия в Тольятти стало важным этапом в развитии компании: "Лично для меня это не просто одна из бизнес-инициатив Faurecia Russia — это этап развития, который уже стал важной вехой в истории компании, города Тольятти и Самарской области. Из завода сидений FAS Тольятти становится центром внедрения решений для наших клиентов. Не секрет, что их ожидания и потребности растут день ото дня".

Ключевым потребителем продукции нового предприятия является АВТОВАЗ. Кроме того, изделия будут поставляться для других автомобильных заводов на территории России, а в дальнейшем планируется отправка продукции на экспорт.

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