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Законотворчество Власть и политика

Эксперты отмечают, что пиратство в Сети теряет позиции

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Государственную думу РФ внесен законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратами. Эта законодательная инициатива закрепляет положения Антипиратского меморандума и в случае ее принятия позволит правообладателям самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в Интернете.

Сейчас эта практика распространяется только на компании, подписавшие Антипиратский меморандум. Практика предварительной апробации доказала свою эффективность. Участникам рынка удалось накопить достаточный опыт борьбы с пиратским контентом в рамках "неформального" договора и подготовить инструментарий Антипиратского меморандума к законодательному закреплению.

Как отмечают эксперты, в последние годы российский рынок официальных онлайн-кинотеатров показывает значительные темпы развития и, очевидно, сохранит эту динамику и в будущем.

Благодаря принятым мерам правообладателям удастся еще более эффективно бороться с нелегальным контентом в Сети, оперативно реагировать на его появление и исключать дальнейшее распространение, что позволит отрасли развиваться успешнее.

"Инициативы по борьбе с "пиратством" можно только приветствовать. Это шаги в защиту прав предпринимателей и профессионалов, зарабатывающих на творчестве и творчеством.

Речь идет о людях, развивающих культуру. Как правило, заработанное инвестируется в ту же сферу. Есть вопрос по технической реализации ограничения выдачи поисковых результатов по территориальному признаку. Ведь существуют достаточно доступные способы скрыть местоположение", - отмечает главный редактор информационного портала "Волга Ньюс" Александр Сидоров.

Проблему онлайн-пиратства невозможно решить быстро и с помощью одного законопроекта, явление по-прежнему широко распространено в России и за рубежом. Но обозначилась позитивная тенденция - его масштабы стали сокращаться, а значит в обществе наметился переход к более правовому инфополю, и подписная модель потребления контента - одна из его составляющих. Закрепление инструментов Антипиратского меморандума в законе РФ стало одним из первых своевременных актуальных шагов в этом направлении.

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