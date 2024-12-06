Геннадий Котельников выступил с докладом о демографической ситуации на заседании Ассоциации законодателей ПФО

6 декабря председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в LXXIV заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Саранске.

В столицу Мордовии прибыли председатели законодательных собраний и молодёжных парламентов регионов ПФО.

В начале пленарного заседания координатор Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил Геннадия Котельникова с вручением четвёртой Премии Правительства РФ в области науки и техники. Награждение лауреатов премии состоялось 27 ноября.

Евгений Люлин подчеркнул: "10 лет команда специалистов под руководством Геннадия Петровича работала над внедрением нового клинического решения в области эндопротезирования для создания протезов, учитывающих индивидуальные особенности человека. Именно за это инновационное решение была получена премия Правительства РФ. Когда мы принимали участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО в Самаре в июне этого года, мы посетили уникальное производство эндопротезов и были очень впечатлены".

Геннадий Котельников выступил с программным докладом "О демографической ситуации в субъектах Приволжского федерального округа и мерах по реализации мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни граждан".

Своё выступление он начал со слов президента России Владимира Владимировича Путина о том, что демография — это основополагающий вопрос практически для любой страны, но для нас в особенности, потому что он звучит буквально так: либо мы будем, либо нас не будет.

"Сегодня семья — это своего рода стратегический ресурс, а грамотное управление демографическими процессами — одно из главных условий социально-экономического развития страны и регионов.

Министерство труда России по поручению главы государства разработало проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.

Ключевые цели Стратегии это: сохранение населения за счет повышения рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни российских семей, развитие семейно-ориентированной инфраструктуры и другие" — подчеркнул председатель Самарской губернской думы.

Геннадий Котельников обратил внимание, что решение вопросов демографии неразрывно связано с развитием сферы здравоохранения в целом и его первичного звена в частности. А это — большая потребность в фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики, перинатальных центрах, врачебных амбулаториях. "Это — обширная тема для отдельного рассмотрения. Думаю, мы с вами сможем сделать это на одном из будущих заседаний Ассоциации" — высказал предложение спикер.

В докладе был подробно отражён опыт каждого региона по рассматриваемому вопросу и дана характеристика этой работы в Самарской области.

В Программе социально-экономического развития региона на 5 лет, которую представил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, ключевое направление — это народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе.

Всего в регионе проживают 229 тысяч семей, в которых воспитываются 318 тысяч детей.

Семьям предоставляется 38 мер поддержки, 14 из них — новые, которые были введены в этом году в рамках реализации Указа президента России "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Только на реализацию мер этого Указа в текущем году из областного бюджета дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей.

Новая мера поддержки — предоставление единовременной выплаты в 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Ею планируется охватить не менее 3 тысяч человек ежегодно.

Решению жилищного вопроса способствует программа "Молодая семья". В этом году в её рамках улучшат жилищные условия 1 185 молодых семей региона.

Большое внимание в регионе уделяется старшему поколению. Самарская область стала одной из первых в стране, где стартовал проект по внедрению системы долговременного ухода. Это — помощь нуждающимся гражданам в самообслуживании на дому, оказание им социальных услуг, работа Центров дневного пребывания для пожилых. В настоящее время участниками проекта являются 1 450 граждан.

В регионе также реализуется закрепленная в областном законе стационарозамещающая технология "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов". В 2024 году уход по этой технологии получили 212 человек.

Подводя итог, Геннадий Котельников представил конкретные предложения по итогам работы Ассоциации, которые предлагается вынести на федеральный уровень.

Среди них — увеличение финансирования для обеспечения жильем многодетных семей, создание на всей территории России семейных многофункциональных центров, оказывающих социальные услуги семьям по принципу "одного окна". Речь идёт и об открытии в вузах комнат матери и ребенка для студенческих семей, а также о введении карты "Активное долголетие" для старшего поколения и другие.

Безусловно, необходимо значительное увеличение финансирования мер поддержки семей во всех регионах и в целом — комплексный и системный подход к решению демографических проблем.

"Год семьи подходит к концу, но это не означает, что поддержка семей с детьми будет приостановлена. В частности, будут продлены материнский капитал, льготная ипотека для многодетных семей, выплаты в размере 450 тысяч рублей на третьего ребенка, также с 2025 года в России начнут действовать новые национальные проекты, направленные на улучшение демографической ситуации и в том числе поддержку семей с детьми: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". В настоящее время в Приволжском федеральном округе насчитывается более 430 тысяч многодетных семей. Помимо федеральных программ, активно реализуются региональные меры поддержки, такие как выделение земли, обеспечение детей до шести лет лекарствами, бесплатное питание в школе и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Важно помнить, что для полноценного использования государственной поддержки многодетными семьями необходимо проводить разъяснительную работу", — обратился к участникам заседания полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.