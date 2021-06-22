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Экология Общество

ГК "ЭкоВоз" занимается экологическим просвещением в Артеке

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лето — время каникул и, конечно, полезного отдыха. Сотрудники ГК "ЭкоВоз" присоединились к экологической программе "Заповедная страна Артек" и приняли участие в одном из самых интересных молодежных проектов @artekrussia.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Встретились и познакомились с 123 артековцами лагеря "Полевой". На базе АНО "Твоя природа", модульной общеразвивающей программы, ребята проходят и знакомятся с основами экологической грамотности, узнают о заповедной системе России, о волонтерстве и экологическом туризме.

Программа "Заповедная страна Артек", разработана специально для Артека и адаптирована к его природному месторасположению, учитывает все особенности распорядка жизни ребят в Артеке и гибко встраивается в общий план мероприятий.

Впервые экологическая смена прошла в 2016 году.

Ежегодно программа обновляется и дополняется. В этом году к ставшим уже традиционными заповедному и экологическому урокам добавились проектные соревнования и интерактивные мастер-классы.

Директор по социальным вопросам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова проводит с ребятами химические опыты и показывает интерактивную выставку "Вторая жизнь отходов", где обозначены все стадии процесса переработки отходов.

Кураторы проходят с участниками орнитологическими маршрутами Артека, проводят серию мастер-классов в рамках общеартековской программы "Город мастеров", где учат артековцев наблюдать за птицами, фиксировать наблюдения, проводить учет животных, конструировать эко-игру, превращать макулатуру в бумагу, создавать из бумаги арт-объекты.

Гид потребителя

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