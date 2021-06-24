16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Пивкин не ответит по долгам Волгоспецстроя Экс-замглавы самарского минтранса ищут в Мордовии для привлечения к субсидиарке Корпорацию развития Самарской области возглавил экс-вице-мэр Самары Игорь Кондрусев Новые инвесторы ОЭЗ "Тольятти" создадут более 1300 рабочих мест Собственники спорткомплекса на Красной Глинке пытаются оформить землю без торгов

Государство и Бизнес Экономическая политика

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года" продлится до 30 июня

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Областное министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым приглашает индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний, принять участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года". Прием заявок продлится до 30 июня, участие в конкурсе бесплатное.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Она является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Поддержку небольших предприятий, ориентированных на внешние рынки, в Самарской области курирует министерство экономического развития и инвестиций.

"Для работы с субъектами малого и среднего бизнеса, готовыми к расширению географии поставок, в регионе создан Центр поддержки экспорта. По итогам прошлого года общий объем поддержанного экспорта составил 2,5 млрд рублей. Безусловно, продукция наших предприятий интересна зарубежным партнерам, поэтому мы продолжаем работать над увеличением объемов экспорта товаров и услуг, внедрять новые инструменты. В этом году мы объединили услуги центра исходя из потребностей экспортеров. Новая пакетная мера поможет предпринимателям в короткие сроки находить иностранных партнеров и заключать новые экспортные контракты. Уверен, что наши компании достойно представят регион на всероссийском конкурсе и получат высокие оценки своей деятельности", — рассказал Дмитрий Богданов о работе с экспортно ориентированными предприятиями.

Лучших экспортеров страны определят в шести номинациях: экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, услуг, номинация "Трейдер года", а также "Прорыв года" (для МСП) и "Новая география" (для крупного бизнеса).

Принять участие в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам. Итоги будут озвучены на VIII Международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоится в ноябре в Москве. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра.

Для участия необходимо заполнить электронную анкету на сайте Российского экспортного центра: exportcenter.ru/awards.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4