А фортепиано – это ТКО? Куда сдавать крупногабаритный и строительный мусор

Если отслуживший свое инструмент больше не востребован в вашем доме, то лучше всего попытаться подарить ему вторую жизнь. Продать на сайтах объявлений или отдать. Музыкальный инструмент может пригодиться школам и детским садам, мастерским, которые заберут его на комплектующие, или дизайнерским студиям в качестве реквизита. Но если пианино имеет серьезные деформации: у него рассохлась древесина или есть механические повреждения, остается только утилизировать.

Музыкальные инструменты относятся к крупногабаритным отходам, и их вывоз, утилизация, захоронение включены в тариф "обращение ТКО". Важно помнить, что инструмент нужно демонтировать (разобрать на части), иначе спецтехника не сможет его увезти. И в разобранном виде отнести на площадку для крупногабаритных отходов — в бункер для КГО или на специально отведенное место на контейнерной площадке.

Какая спецтехника вывозит крупногабаритные отходы?

Крупногабаритные отходы не случайно вынесены в отдельную категорию. Они не только требуют обращения по особым правилам из-за возможной опасности для окружающих, но и способны повредить современную дорогостоящую технику для транспортировки отходов, не предназначенную для перевозки крупногабаритных и тяжелых предметов.

Для КГО используются бункеровозы с портальными погрузчиками, крюковые погрузчики, мусоровозы с задней загрузкой, имеющие специальные измельчители для крупного мусора, а также самосвалы и ручная погрузка.

Спецтехника регионального оператора и перевозчиков должна вывозить такие отходы не реже 1 раза в 10 дней в холодное время и 1 раза в неделю — в теплое. Но на практике вывоз осуществляется гораздо чаще — по мере накопления КГО.

Что еще относится к крупногабаритным отходам, а что к строительным?

Крупногабаритные отходы — это твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Это и старый велосипед, и бабушкин шкаф, и сломанный диван.

К категории таких отходов относится отслужившая мебель (диваны, кровати, шкафы и т. д.), большеразмерная бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.), сантехника (унитазы, ванны, разобранные душевые кабины).

Если вы сделали в квартире/доме текущий ремонт — побелили, оклеили стены, потолки, заменили электропроводку, окна, двери, отходы от такого ремонта также будут являться КГО — двери и оконные рамы, пластиковые панели, куски обоев и линолеума, остатки лакокрасочных материалов, куски гипсокартона и керамической плитки.Важно учитывать, что отходы от строительства не относятся к твердым коммунальным отходам, и складировать их на контейнерных площадках запрещено. Ответственность за вывоз строительных отходов несут лица, в процессе деятельности которых такой мусор образовался. Строительные отходы — битый кирпич, трубы, кабели, куски металла и бетона, обломки штукатурки, дерева от ремонта и сноса зданий и сооружений, перекрытия, балки — образуются в процессе демонтажа, ремонта или строительства квартир, зданий или сооружений.

Размещение КГО в неположенном месте является нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований и грозит штрафами: от 1 до 2 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Не выбрасывай, отдай на переработку!

Для того чтобы избавиться от старой мебели или техники, не обязательно нести ее на помойку. Многие организации, имеющие лицензию, готовы принять старую мебель, неработающую бытовую технику или другие ненужные предметы.

Любой гаджет — это сложное сочетание стекла, пластика, металла, он способен распадаться в течение тысячелетий. Это относится только к простым предметам вроде компьютерной мыши, а более сложные устройства разлагаются еще дольше. Проблема даже не в том, сколько лет разлагается такой мусор, а в содержании тяжелых металлов, заражающих окружающую среду.

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