А фортепиано – это ТКО? Куда сдавать крупногабаритный и строительный мусор

Если отслуживший свое инструмент больше не востребован в вашем доме, то лучше всего попытаться подарить ему вторую жизнь. Продать на сайтах объявлений или отдать. Музыкальный инструмент может пригодиться школам и детским садам, мастерским, которые заберут его на комплектующие, или дизайнерским студиям в качестве реквизита. Но если пианино имеет серьезные деформации: у него рассохлась древесина или есть механические повреждения, остается только утилизировать.
Музыкальные инструменты относятся к крупногабаритным отходам, и их вывоз, утилизация, захоронение включены в тариф "обращение ТКО". Важно помнить, что инструмент нужно демонтировать (разобрать на части), иначе спецтехника не сможет его увезти. И в разобранном виде отнести на площадку для крупногабаритных отходов — в бункер для КГО или на специально отведенное место на контейнерной площадке.
Какая спецтехника вывозит крупногабаритные отходы?
Крупногабаритные отходы не случайно вынесены в отдельную категорию. Они не только требуют обращения по особым правилам из-за возможной опасности для окружающих, но и способны повредить современную дорогостоящую технику для транспортировки отходов, не предназначенную для перевозки крупногабаритных и тяжелых предметов.
Для КГО используются бункеровозы с портальными погрузчиками, крюковые погрузчики, мусоровозы с задней загрузкой, имеющие специальные измельчители для крупного мусора, а также самосвалы и ручная погрузка.
Спецтехника регионального оператора и перевозчиков должна вывозить такие отходы не реже 1 раза в 10 дней в холодное время и 1 раза в неделю — в теплое. Но на практике вывоз осуществляется гораздо чаще — по мере накопления КГО.
Что еще относится к крупногабаритным отходам, а что к строительным?
Крупногабаритные отходы — это твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Это и старый велосипед, и бабушкин шкаф, и сломанный диван.
К категории таких отходов относится отслужившая мебель (диваны, кровати, шкафы и т. д.), большеразмерная бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.), сантехника (унитазы, ванны, разобранные душевые кабины).
Если вы сделали в квартире/доме текущий ремонт — побелили, оклеили стены, потолки, заменили электропроводку, окна, двери, отходы от такого ремонта также будут являться КГО — двери и оконные рамы, пластиковые панели, куски обоев и линолеума, остатки лакокрасочных материалов, куски гипсокартона и керамической плитки.Важно учитывать, что отходы от строительства не относятся к твердым коммунальным отходам, и складировать их на контейнерных площадках запрещено. Ответственность за вывоз строительных отходов несут лица, в процессе деятельности которых такой мусор образовался. Строительные отходы — битый кирпич, трубы, кабели, куски металла и бетона, обломки штукатурки, дерева от ремонта и сноса зданий и сооружений, перекрытия, балки — образуются в процессе демонтажа, ремонта или строительства квартир, зданий или сооружений.
Размещение КГО в неположенном месте является нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований и грозит штрафами: от 1 до 2 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей для юридических лиц.
Не выбрасывай, отдай на переработку!
Для того чтобы избавиться от старой мебели или техники, не обязательно нести ее на помойку. Многие организации, имеющие лицензию, готовы принять старую мебель, неработающую бытовую технику или другие ненужные предметы.
Любой гаджет — это сложное сочетание стекла, пластика, металла, он способен распадаться в течение тысячелетий. Это относится только к простым предметам вроде компьютерной мыши, а более сложные устройства разлагаются еще дольше. Проблема даже не в том, сколько лет разлагается такой мусор, а в содержании тяжелых металлов, заражающих окружающую среду.
Адреса приемных пунктов:
- Проект #ЭкоКонтроль63 принимает старую технику и электронику по пяти разным адресам 112.eco/техника-сдаётся/.
- Федеральная сеть комиссионных магазинов "Победа" примет у вас старую технику, по программе trade-in и даст новую со скидкой, если в этом есть необходимость. В Самаре 36 магазинов самара.победа-63.рф/address/, телефон 8-800-550-75-05.
- Компания "Скупка б/у в Самаре" оказывает услуги по скупке бытовой техники. Оставить заявку жители могут на сайте samara.vivoz-skupka.ru или по номеру телефона: 8-937-987-07-70.
- Мебель можно сдать в сервисе "Выкуп мебели ИКЕА". Нужно просто заполнить заявку на сайте и получить предварительный расчет. Затем привезти товар в ближайший магазин ИКЕА. Оценочная стоимость может достигать 40% первоначальной стоимости товара. ikea.com/ru/ru/customer-service/buy-back/
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.