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Суды Происшествия

Экс-судью Михаила Бурцева приговорили к семи годам колонии

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор бывшему судье Волжского райсуда Михаилу Бурцеву, которого обвиняли в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: flickr.com

Как посчитал суд, в сентябре 2019 г. к Бурцеву обратилась Гениятова и попросила помощь с УДО Мукоедову, отбывающего наказание в ИК-26. Бурцев якобы пообещал, что, если материалы попадут к нему, он примет решение в пользу осужденного за вознаграждение 500 тыс. рублей.

9 октября 2019 г. Гениятова, являвшаяся посредником, получила от супруги Мукоедова 500 тыс. руб. решила, что передаст эти двумя частями. В тот же день посредница встретилась с Бурцевым в кабинете суда и положила деньги на рабочий стол судьи. После этого Бурцева задержали сотрудники ФСБ.

Сам Бурцев отрицал вину. Его адвокат утверждал, что клиент даже не знал и принесенных женщиной деньгах, да и нет никаких доказательств того, что он взял деньги.

В результате суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на пять лет запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу еще не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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