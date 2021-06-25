Экс-судью Михаила Бурцева приговорили к семи годам колонии

В Самаре вынесли приговор бывшему судье Волжского райсуда Михаилу Бурцеву, которого обвиняли в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.
Как посчитал суд, в сентябре 2019 г. к Бурцеву обратилась Гениятова и попросила помощь с УДО Мукоедову, отбывающего наказание в ИК-26. Бурцев якобы пообещал, что, если материалы попадут к нему, он примет решение в пользу осужденного за вознаграждение 500 тыс. рублей.
9 октября 2019 г. Гениятова, являвшаяся посредником, получила от супруги Мукоедова 500 тыс. руб. решила, что передаст эти двумя частями. В тот же день посредница встретилась с Бурцевым в кабинете суда и положила деньги на рабочий стол судьи. После этого Бурцева задержали сотрудники ФСБ.
Сам Бурцев отрицал вину. Его адвокат утверждал, что клиент даже не знал и принесенных женщиной деньгах, да и нет никаких доказательств того, что он взял деньги.
В результате суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на пять лет запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.