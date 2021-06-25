Экс-судью Михаила Бурцева приговорили к семи годам колонии

В Самаре вынесли приговор бывшему судье Волжского райсуда Михаилу Бурцеву, которого обвиняли в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

Как посчитал суд, в сентябре 2019 г. к Бурцеву обратилась Гениятова и попросила помощь с УДО Мукоедову, отбывающего наказание в ИК-26. Бурцев якобы пообещал, что, если материалы попадут к нему, он примет решение в пользу осужденного за вознаграждение 500 тыс. рублей.

9 октября 2019 г. Гениятова, являвшаяся посредником, получила от супруги Мукоедова 500 тыс. руб. решила, что передаст эти двумя частями. В тот же день посредница встретилась с Бурцевым в кабинете суда и положила деньги на рабочий стол судьи. После этого Бурцева задержали сотрудники ФСБ.

Сам Бурцев отрицал вину. Его адвокат утверждал, что клиент даже не знал и принесенных женщиной деньгах, да и нет никаких доказательств того, что он взял деньги.

В результате суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на пять лет запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу еще не вступил.