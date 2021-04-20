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Суды Происшествия

В деле судьи Бурцева нет смывов с рук

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 апреля, должен бы начаться процесс по делу о получении судьей Михаилом Бурцевым 250 тыс. руб. за решение об условно досрочном освобождении Александра Мукоедова. Однако рассмотрение дела не началось из-за того, что на заседании не смогла присутствовать сторона защиты.

Фото: flickr.com

Напомним, Михаил Бурцев в 28 лет был назначен судьей Волжского районного суда. После 16 лет службы осенью 2019 г. оперативники УФСБ задержали его в рабочем кабинете, обнаружив на столе в лотке для бумаг 250 тысяч меченых рублей. Подозреваемый тут же написал явку с повинной, которой сегодня в материалах дела уже нет.

Бурцев своей вины не признает, но вскоре после задержания таки подал заявление об отставке. По версии защиты, деньги служителю Фемиды якобы подбросила его знакомая судебный пристав Альфия Гениятова, которая за посредничество уже осуждена к трем годам лишения свободы. Мукоедов также уже выслушал приговор по этом эпизоду.

Уголовное дело Бурцева в конце марта было передано на рассмотрение федеральному судье Дмитрию Ситникову, государственное обвинение будет представлять сотрудница областной прокуратуры Анастасия Коганова, в защитники подсудимый выбрал адвоката Дмитрия Тараборина.

По словам адвоката, при задержании руки его подзащитного даже не проверяли на наличие на них красящего вещества, так что на судебном следствии обвинению опровергать доводы защиты о провокации будет проблематично.

Сейчас Бурцев находится под подпиской о невыезде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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