В деле судьи Бурцева нет смывов с рук

В понедельник, 19 апреля, должен бы начаться процесс по делу о получении судьей Михаилом Бурцевым 250 тыс. руб. за решение об условно досрочном освобождении Александра Мукоедова. Однако рассмотрение дела не началось из-за того, что на заседании не смогла присутствовать сторона защиты.

Напомним, Михаил Бурцев в 28 лет был назначен судьей Волжского районного суда. После 16 лет службы осенью 2019 г. оперативники УФСБ задержали его в рабочем кабинете, обнаружив на столе в лотке для бумаг 250 тысяч меченых рублей. Подозреваемый тут же написал явку с повинной, которой сегодня в материалах дела уже нет.

Бурцев своей вины не признает, но вскоре после задержания таки подал заявление об отставке. По версии защиты, деньги служителю Фемиды якобы подбросила его знакомая судебный пристав Альфия Гениятова, которая за посредничество уже осуждена к трем годам лишения свободы. Мукоедов также уже выслушал приговор по этом эпизоду.

Уголовное дело Бурцева в конце марта было передано на рассмотрение федеральному судье Дмитрию Ситникову, государственное обвинение будет представлять сотрудница областной прокуратуры Анастасия Коганова, в защитники подсудимый выбрал адвоката Дмитрия Тараборина.

По словам адвоката, при задержании руки его подзащитного даже не проверяли на наличие на них красящего вещества, так что на судебном следствии обвинению опровергать доводы защиты о провокации будет проблематично.

Сейчас Бурцев находится под подпиской о невыезде.